OPS Retail, Anna Maria Mineo si dimette dal CdA

Finanza
(Teleborsa) - OPS Retail (già Netweek), società quotata su Euronext Milan, ha reso noto che il consigliere non esecutivo e indipendente Anna Maria Mineo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione, e conseguentemente dalla carica di membro del Comitato di Remunerazione e dalla carica di membro del Comitato Parti Correlate. Le dimissioni hanno effetto immediato e sono motivate esclusivamente da ragioni strettamente personali.

