OPS Retail, Anna Maria Mineo si dimette dal CdA

OPS Retail

(Teleborsa) -(già Netweek), società quotata su Euronext Milan, ha reso noto che ildalla carica di consigliere di amministrazione, e conseguentemente dalla carica di membro del Comitato di Remunerazione e dalla carica di membro del Comitato Parti Correlate. Le dimissioni hanno effetto immediato e sono motivate esclusivamente da ragioni strettamente personali.