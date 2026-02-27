OPS Retail, Anna Maria Mineo si dimette dal CdA

(Teleborsa) - OPS Retail
(già Netweek), società quotata su Euronext Milan, ha reso noto che il consigliere non esecutivo e indipendente Anna Maria Mineo ha rassegnato le proprie dimissioni
dalla carica di consigliere di amministrazione, e conseguentemente dalla carica di membro del Comitato di Remunerazione e dalla carica di membro del Comitato Parti Correlate. Le dimissioni hanno effetto immediato e sono motivate esclusivamente da ragioni strettamente personali.