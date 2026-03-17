Poligrafici Printing, dimissioni consigliere Silvio Broggi

(Teleborsa) - Poligrafici Printing ha fatto sapere che il consigliere Silvio Broggi ha rassegnato le dimissioni da membro del Cda per motivi che non gli consentono di continuare a svolgere con la massima disponibilità ed attenzione la funzione attribuitagli dall’Assemblea dei Soci del 27 aprile 2023.



Il Consiglio ha dichiarato di rimandare alla prossima Assemblea la nomina di un consigliere in sostituzione di Broggi.



Per quanto a conoscenza della Società, e sulla base delle informazioni disponibili, Broggi alla data delle dimissioni non detiene direttamente e/o indirettamente azioni di Poligrafici Printing.



Broggi non ha diritto a indennità o altri benefici conseguenti la cessazione della carica.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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