OPS Retail, cooptati 3 consiglieri dopo le dimissioni. Fabio del Corno nuovo presidente

(Teleborsa) - Il CdA di OPS Retail
(già Netweek), società quotata su Euronext Milan, ha cooptato Nadia Pozzi e Paolo Cesareo
come consiglieri di amministrazione non esecutivi e indipendenti; inoltre, ha cooptato Rosalba Chielli
come consigliere non esecutivo.
Gli ingressi in CdA fanno seguito alle dimissioni
di Filippo Ezio Fanelli (che ricopriva la carica di presidente), Sharika Veronica Vezzi e Anna Maria Mineo, arrivate durante il mese di febbraio 2026 e che la società ha comunicato, con una formula fotocopia, essere "motivate esclusivamente da ragioni strettamente personali".Fabio del Corno
, già consigliere, assume l'incarico di presidente
.