Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:29
24.620 -0,09%
Dow Jones 19:29
47.132 -0,78%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

OPS Retail, cooptati 3 consiglieri dopo le dimissioni. Fabio del Corno nuovo presidente

Finanza
OPS Retail, cooptati 3 consiglieri dopo le dimissioni. Fabio del Corno nuovo presidente
(Teleborsa) - Il CdA di OPS Retail (già Netweek), società quotata su Euronext Milan, ha cooptato Nadia Pozzi e Paolo Cesareo come consiglieri di amministrazione non esecutivi e indipendenti; inoltre, ha cooptato Rosalba Chielli come consigliere non esecutivo.

Gli ingressi in CdA fanno seguito alle dimissioni di Filippo Ezio Fanelli (che ricopriva la carica di presidente), Sharika Veronica Vezzi e Anna Maria Mineo, arrivate durante il mese di febbraio 2026 e che la società ha comunicato, con una formula fotocopia, essere "motivate esclusivamente da ragioni strettamente personali".

Fabio del Corno, già consigliere, assume l'incarico di presidente.


Condividi
```