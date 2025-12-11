Milano 15:07
Bilancia commerciale USA in settembre

USA, Bilancia commerciale in settembre pari a -52,8 Mld $, in aumento rispetto al precedente -59,3 Mld $ (la previsione era -62,5 Mld $).

