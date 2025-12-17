Milano 16-dic
43.990 0,00%
Nasdaq 16-dic
25.133 +0,26%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 16-dic
9.685 0,00%
Francoforte 16-dic
24.077 0,00%

Giappone, Bilancia commerciale in novembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Giappone, Bilancia commerciale in novembre
Giappone, Bilancia commerciale in novembre pari a 322,2 Mld ¥, in aumento rispetto al precedente -226,1 Mld ¥ (la previsione era 71,2 Mld ¥).

(Foto: Guillermo Gavilla / Pixabay)
Condividi
```