Mercati europei tornano in profondo rosso con entrata in vigore dei dazi "reciproci"

(Teleborsa) -, dopo che i cosiddettiin vigore oggi, tra cui anche quello del 104% sui beni cinesi, con Pechino che stamattina ha pubblicato un Libro Bianco dicendo che "non ci sono vincitori in una guerra commerciale e non c'è via d'uscita per il protezionismo". Ieri, i mercati avevano accolto con favore quelle che sembravano aperture nei negoziati tra USA e Cina, ma poi non si è concretizzato nessun passo avanti tra i due paesi.Nelle ultime ore sono. I Treasury di solito vengono acquistati quando gli investitori credono alla prospettiva di una recessione e a un allentamento monetario da parte delle banche centrali, ma in sta accadendo il contrario. Pesano le voci sulla vendita di asset statunitensi da parte della Cina, la liquidazione del cosiddetto "basis trade" e la debole domanda all'asta dei titoli del Tesoro a 3 anni di ieri. "La narrativa più preoccupante di recente è l'idea di quello che chiamiamo un rischio "sell America Inc.", hanno scritto gli analisti di ING.Sul fronte della banche centrali, laha abbassato il tasso di riferimento al 3,50% (precedente al 3,75%), come ampiamente previsto. Nell'area euro, i banchieri della BCE sembrano concordi sul rischio di un forte shock della domanda a seguito dei nuovi dazi statunitensi. Il tedescoha affermato che il nuovo corso di politica commerciale di Washington ha "significativamente peggiorato la situazione globale", mentre Gediminas Simcus ha affermato che un taglio di 25 punti base la prossima settimana "sarà necessario".Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,79%. Sessione euforica per l', che mostra un balzo del 2,08%. Giornata da dimenticare per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 57,99 dollari per barile, con un ribasso del 2,67%.Sale molto lo, raggiungendo +128 punti base, con un deciso aumento di 8 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,86%.seduta negativa per, che scende dell'1,76%, sensibili perdite per, in calo dell'1,82%, e in apnea, che arretra dell'1,83%.A picco, con ilche accusa un ribasso del 2,30%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che retrocede a 34.938 punti, ritracciando del 2,28%. Pesante il(-1,71%); come pure, depresso il(-1,97%).Unaper Piazza Affari, con tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -4,91%. Scivola, con un netto svantaggio del 4,07%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,67%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,50%.a Milano,ottiene un +1,5%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,25%. Tonfo di, che mostra una caduta del 3,87%.scende del 3,40%. Calo deciso per, che segna un -3,12%.