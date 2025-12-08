Milano 17:35
Appuntamenti macroeconomici: settimana dell'8 dicembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Appuntamenti macroeconomici: settimana dell'8 dicembre 2025
(Teleborsa) -
Lunedì 08/12/2025
00:50 Giappone: PIL, trimestrale (atteso -0,4%; preced. 0,5%)
00:50 Giappone: Partite correnti (atteso 3.109,5 Mld ¥; preced. 4.483 Mld ¥)
08:00 Germania: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,3%)

Martedì 09/12/2025
08:00 Germania: Bilancia commerciale (atteso 15,6 Mld Euro; preced. 15,3 Mld Euro)

Mercoledì 10/12/2025
00:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
02:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,7%; preced. 0,2%)
02:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,1%; preced. -2,1%)
10:00 Italia: Produzione industriale, annuale (preced. 1,5%)
10:00 Italia: Produzione industriale, mensile (atteso -0,3%; preced. 2,8%)
14:30 USA: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 0,9%)

Giovedì 11/12/2025
14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -64,7 Mld $; preced. -59,6 Mld $)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 221K unità; preced. 191K unità)
16:00 USA: Vendite ingrosso, mensile (preced. 0,1%)
16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. -12 Mld piedi cubi)

Venerdì 12/12/2025
05:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 1,4%; preced. 2,6%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,3%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,3%)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, annuale (preced. -2,5%)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, mensile (atteso 0,9%; preced. -2%)
08:00 Regno Unito: Bilancia commerciale beni (atteso -19 Mld £; preced. -18,88 Mld £)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,9%; preced. 0,9%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,1%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 3,1%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,7%)


