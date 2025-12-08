Appuntamenti macroeconomici: settimana dell'8 dicembre 2025

(Teleborsa) - Lunedì 08/12/2025
00:50 Giappone
: PIL, trimestrale (atteso -0,4%; preced. 0,5%)
00:50 Giappone
: Partite correnti (atteso 3.109,5 Mld ¥; preced. 4.483 Mld ¥)
08:00 Germania
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,3%) Martedì 09/12/2025
08:00 Germania
: Bilancia commerciale (atteso 15,6 Mld Euro; preced. 15,3 Mld Euro) Mercoledì 10/12/2025
00:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
02:30 Cina
: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,7%; preced. 0,2%)
02:30 Cina
: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,1%; preced. -2,1%)
10:00 Italia
: Produzione industriale, annuale (preced. 1,5%)
10:00 Italia
: Produzione industriale, mensile (atteso -0,3%; preced. 2,8%)
14:30 USA
: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 0,9%) Giovedì 11/12/2025
14:30 USA
: Bilancia commerciale (atteso -64,7 Mld $; preced. -59,6 Mld $)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 221K unità; preced. 191K unità)
16:00 USA
: Vendite ingrosso, mensile (preced. 0,1%)
16:00 USA
: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%)
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (preced. -12 Mld piedi cubi) Venerdì 12/12/2025
05:30 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso 1,4%; preced. 2,6%)
08:00 Germania
: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,3%)
08:00 Germania
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,3%)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, annuale (preced. -2,5%)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,9%; preced. -2%)
08:00 Regno Unito
: Bilancia commerciale beni (atteso -19 Mld £; preced. -18,88 Mld £)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,9%; preced. 0,9%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,1%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 3,1%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 3,1%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,7%)