KME Group, accordo con Paragon Partners per riacquistare il controllo di Cunova

KME Group

(Teleborsa) -ha raggiunto unper il, nella quale attualmente detiene una partecipazione del 45%.Con un organico di 900 dipendenti, Cunova è una società tedesca di engineering specializzata nella realizzazione di prodotti speciali in leghe di rame destinati all’industria siderurgica, marittima, petrolifera, spaziale e della difesa, nonché a più ampie applicazioni industriali.L’operazione includerà anche il trasferimento da parte di KME a Cunova di alcunied ildi 170 milioni di euro.Il perimetro dell’operazione generaper circa 360 milioni, con undi circa 63 milioni.con una partecipazione di minoranza.Dopo il rafforzamento di Cunova dal punto di vista sia strategico che finanziario, l’obiettivo è l’ulteriore crescita della società – attraverso joint venture, fusioni ed acquisizioni – con un posizionamento di partner di riferimento per le applicazioni speciali nei materiali critici sul mercato internazionale.Per finanziare l’operazione e rifinanziare le linee di debito esistenti in Cunova, KME ha raggiunto unper un ammontare complessivo di 300 milioni, comprendente preferred equity, un term loan e warrant che saranno emessi da Cunova. L’accordo è soggetto a due diligence legale confermativa, documentazione finale ed eventuali approvazioni regolamentari.L’operazione presenta undi circa 250 milioni, dei quali 75 milioni di corrispettivo in cash e 180 milioni di partecipazione nella nuova joint venture con il partner finanziario.Ilsarà di circa 180-200 milioni.Si prevede che laed il successivo closing potranno realizzarsi