Scuola, Decreto GAE: presentazione istanze a partire dal 15 dicembre

"In data odierna è stato adottato il decreto ministeriale 247
relativo all'aggiornamento delle Graduatorie ad Esauriento (GAE)"
.Lo annuncia Stefano Cavallini
, Segretario generale dell'Anief
, ricordando che "l'articolo 9, comma 5, parla della possibilità do
presentare le istanze a partire dalle ore 12 del giorno di pubblicazione
del decreto sul portale inPA
e sarà attivo fino alle 23:59 del 14º giorno successivo a quello della pubblicazione".
"Il Ministero ci ha detto che la pubblicazione
avverrà lunedì 15 dicembre"
, prosegue il sindacalista, aggiungendo che "le Graduatorie ad Esaurimento varranno per il biennio 26- 27 e 27-28
e saranno utilizzabili per le immissioni in ruolo di almeno il 50% dei posti disponibili
, mentre l'altro 50%
è destinato alle Graduatorie di merito dei concorsi
".
Cavallini ricorda che "si dovrà effettuare un aggiornamento del punteggio
degli ultimi due anni, il reinserimento in graduatoria
col recupero del punteggio maturato fino alla cancellazione, più l'aggiornamento degli anni successivi,
se si è insegnato".
Quest'ultima -
sottolinea il Segretario Anief - è frutto della vittoria di Anief nei contenziosi
così come la possibilità di trasferimento da una provincia all'altra. "Ricordo sempre a tutti che è possibile usufruire di tutti i servizi per poter aggiornare queste graduatorie nelle nostre sedi", conclude.
"