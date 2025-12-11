Scuola, Decreto GAE: presentazione istanze a partire dal 15 dicembre

"In data odierna è stato adottato ilrelativo all'.Lo annuncia, Segretario generale dell', ricordando che "l'articolo 9, comma 5, parla della possibilità dopresentare le istanze a partiredel decretoe sarà attivo fino alle 23:59 del 14º giorno successivo a quello della pubblicazione"."Il Ministero ci ha detto che laavverrà, prosegue il sindacalista, aggiungendo che "le Graduatorie ad Esaurimento varrannoe saranno utilizzabili, mentreè destinato alle".Cavallini ricorda che "si dovrà effettuare undegli ultimi due anni, ilcol recupero del punteggio maturato fino alla cancellazione, piùse si è insegnato".Quest'ultimasottolinea il Segretario Anief - è frutto dellacosì come la possibilità di trasferimento da una provincia all'altra. "Ricordo sempre a tutti che è possibile usufruire di tutti i servizi per poter aggiornare queste graduatorie nelle nostre sedi", conclude.