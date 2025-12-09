Milano 17:35
New York: performance negativa per T-Mobile US

Migliori e peggiori
New York: performance negativa per T-Mobile US
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia telefonica mobile statunitense, che mostra un decremento dell'1,85%.

L'andamento di T-Mobile US nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario tecnico di T-Mobile US mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 197,8 USD con area di resistenza individuata a quota 204,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 195.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
