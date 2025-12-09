New York: performance negativa per T-Mobile US

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia telefonica mobile statunitense
, che mostra un decremento dell'1,85%.
L'andamento di T-Mobile US
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di T-Mobile US
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 197,8 USD con area di resistenza individuata a quota 204,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 195.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)