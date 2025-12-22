Fed, Miran pronto a restare oltre il mandato: "Se nessuno sarà confermato, presumo che resterò"

(Teleborsa) - Il governatore della Federal Reserveha dichiarato che probabilmente rimarrà nel Consiglio dei governatori oltre la scadenza del mandato, fissata al 31 gennaio, fino alla conferma al Senato del suo successore. “Se nessuno verrà confermato al mio posto entro il 31 gennaio, presumo che resterò”, ha detto a Bloomberg Television.Intanto, secondo le indiscrezioni, il presidentepotrebbe nominare il successore del presidente della Fedgià all’inizio di gennaio. Miran, entrato a settembre per completare un mandato dopo le dimissioni di Adriana Kugler, si è affermato come il membro piùdel board.In tutte e tre lea cui ha partecipato, Miran ha votato a favore di tagli più ampi rispetto al quarto di punto deciso dalla maggioranza. Alla domanda se continuerà a sostenere riduzioni di mezzo punto, ha risposto che non ha ancora deciso: "A un certo punto si inizierà ad accettare tagli costanti di 25 punti base invece che di 50".Sul fronte opposto, la presidente della Fed di Clevelandha affermato che "possiamo rimanere qui per un certo periodo" e che l’inflazione resta troppo elevata per giustificare ulteriori riduzioni, citando un CPI di novembre al 2,7%. Miran ha definito questa posizione "sbagliata", pur riconoscendo a Powell il merito di aver costruito: "È come radunare un branco di gatti".