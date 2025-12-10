Milano 17:35
New York: vendite diffuse su Uber Technologies

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede molto la piattaforma che mette in contatto viaggiatori e autisti, persone in cerca di cibo e ristoranti, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,76%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Uber Technologies rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Uber Technologies, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 83,37 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 87,49 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 81,91.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
