Unidata, Intermonte conferma "Buy" ma abbassa target price dopo nuovo Piano

Unidata

(Teleborsa) -ha aggiornato la valutazione su, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext STAR Milan, confermando ilma riducendo ilda 5 a, lasciando comunque un potenziale rialzo superiore al 60% rispetto ai prezzi attuali. La revisione arriva dopo il taglio delle guidance effettuato dalla società a luglio e il nuovo business plan 2026–2028, che riduce le ambizioni di crescita e marginalità pur mantenendo un profilo espansivo.Gli analisti hanno ricordato che il gruppo TLC romano prevede ora undelledell’11% nel triennio 2026–28 (contro il 12% del precedente piano) e un CAGR dell’EBITDA del 7%, significativamente inferiore al 15% originario. Le nuove stime indicano margini EBITDA al 24–25%, rispetto al 27–29% precedentemente atteso.Ilprevede 67 milioni di euro di CapEx cumulato, pari al 70% della capitalizzazione, con un terzo destinato a investimenti finanziari. Nonostante ciò, Unidata ha stimato 10 milioni di euro di deleveraging e un rapporto Net debt/EBITDA in calo a 0,8x entro il 2028. Forte il focus su M&A: secondo Intermonte, Lazard sarebbe stata incaricata di esplorare operazioni su reti, IoT, cybersecurity e AI.Leprevedono per il 2026 ricavi tra 114–116 milioni, EBITDA tra 28–29 milioni e debito netto a 37–39 milioni; per il 2027 ricavi 128–131 milioni, EBITDA 30–32 milioni e debito 34–36 milioni; per il 2028 ricavi 138–142 milioni ed EBITDA 33–35 milioni .Secondo Intermonte, il titolo tratta a multipli "a valutazioni contenute", pari a circa 4x EV/EBITDA 2026, contro una media di settore intorno a 6x. Secondo gli analisti, inoltre, Unidata potrebbe inoltre avere un ruolo nel futuro consolidamento delle telecomunicazioni italiane, grazie aglicome la rete FTTH di Roma e le infrastrutture proprietarie.