CAME, fatturato 2025 sopra i 350 milioni di euro trainato da espansione internazionale

(Teleborsa) -, società italiana attiva nel settore delle soluzioni integrate pensate per l'automazione, il controllo e la sicurezza di ambienti residenziali, pubblici e aziendali,(vs 335 milioni di euro nel 2024), trainato da un'espansione internazionale e da un mercato italiano particolarmente dinamico, dal valore di oltre 60 milioni di euro. L'export continua a rappresentare un pilastro della strategia aziendale, supportato da una rete globale composta da più di 25 filiali e oltre 2.500 dipendenti nel mondo. Anche gli investimenti in innovazione si confermano centrali: più del 4% del fatturato è stato destinato a ricerca e sviluppo.Inil 2025 è stato l'anno di apertura della CAME Factory, cuore tecnologico dedicato alla produzione elettronica avanzata, e del nuovo edificio polifunzionale CAME Living. CAME Factory rappresenta oggi un polo altamente specializzato, progettato per sostenere i ritmi crescenti dell'innovazione aziendale e garantire standard di qualità e tracciabilità ancora più elevati su tutta la produzione elettronica. A livello internazionale, importanti investimenti hanno rafforzato la piattaforma globale dell'azienda: inè in fase di completamento la nuova sede con magazzino di Kempen - Dusseldorf , operativa tra aprile e giugno 2026, pensata come hub tecnologico e logistico per servire in modo più capillare il mercato di riferimento, in, infine, l'inserimento dei nuovi magazzini automatici verticali integrati ai processi gestionali, ha reso più efficienti i flussi logistici della sede di Cormeilles - Parigi, aumentando capacità, rapidità operativa di risposta al mercato e qualità del servizio. I magazzini automatizzati ottimizzano fino al 90% dello spazio disponibile, velocizzano le operazioni e aumentano sicurezza e precisione grazie a sistemi di riconoscimento avanzati."Il 2025 è stato un anno di consolidamento della nostra visione industriale. Abbiamo rafforzato la nostra presenza internazionale, investito in nuove infrastrutture e ampliato le competenze interne, consapevoli che la tecnologia e le persone sono il vero motore del nostro futuro - afferma il, pronti ad accelerare sul fronte dell'innovazione, della sostenibilità e della qualità dei servizi. La nostra ambizione resta la stessa: semplificare la vita delle persone attraverso soluzioni intelligenti e affidabili, costruendo ogni giorno un'azienda più forte, responsabile e vicina ai propri clienti".