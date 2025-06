Rinnovato il CCNL Cooperative Metalmeccaniche, Legacoop Produzione e Servizi

(Teleborsa) - È stato, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro () delle. A sottoscrivere l’intesaUn rinnovo di grande rilevanza che interessa. Si tratta di una firma storica per la cooperazione, che per ladando un importante segnale nel panorama contrattuale del settore.L’intesa prevede uncon il mantenimento della clausola di salvaguardia che adegua i minimi all’IPCA-NEI consuntivo. Viene inoltre introdotto un meccanismo di recupero volto a garantire sostenibilità in caso di rialzi anomali dell’IPCA-NEI nel quadriennio. Si ampliano i congedi parentali e viene introdotta una riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario per lavoratrici e lavoratori over 50 e turnisti.Il nuovo CCNL propone una lettura nuova e ampliata del concetto di welfare, con significativi investimenti in previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa e flexible benefits. Per la prima volta nel settore viene introdotta una copertura assicurativa per la non autosufficienza (Long Term Care). Grandi innovazioni anche sullacon – fra le altre - l’introduzione di un consistente numero di causali che permettono l’estensione da 12 a 24 mesi dei contratti a tempo determinato."La cooperazione metalmeccanica – dichiara- dimostra con questo rinnovo due elementi: che anche in questa fase complicata del mondo e del lavoro in Italia, le cooperative del settore non rinunciano a rinnovare il contratto nazionale, valorizzano la propria specificità e distribuiscono valore alle persone che le animano ogni giorno. E che relazioni industriali mature e stabili fanno fare passi in avanti a socie e soci, lavoratrici e lavoratori, sindacati e imprese cooperative, tutti insieme"."Questo rinnovo contrattuale, il primo nel settore - dichiarano- rappresenta ancora una volta la responsabilità che Legacoop Produzione e Servizi mette nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori. Le cooperative industriali sono le imprese più longeve del nostro Paese, radici che partono dalla fine dell’800 e rappresentano. La difesa del potere di acquisto è anche una nostra priorità. Auspichiamo che questo rinnovo faccia da apripista al rinnovo degli altri CCNL del settore".