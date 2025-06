Tuduu, raccolta da 1 milione di euro per digitalizzare l'export agroalimentare italiano

(Teleborsa) -, startup italiana fondata da Giuseppe Virzì, ha chiuso un. Di questi, oltre 700 mila euro sono stati raccolti tramite strumenti finanziari partecipativi e 350 mila tramite finanziamento agevolato Smart&Start. Questo round ha visto la partecipazione di oltre 30 business angel e imprenditori del mondo startup, retail e healthcare, senza il coinvolgimento di fondi.Tra ifigurano Giulio Xiloyannis (fondatore del team Zalora, unicorno), Luca Foresti (founder di ReportAId ed ex CEO di Santagostino), Rossella Brenna (retail expert), Nabil De Marco (ex general manager Amazon Pay), Francesco Pagano (AI expert e senior partner Jakala), Marco Milone (business angel) e Federico Menetto (business angel e imprenditore food).Fondata nel 2022 con la, Tuduu è un marketplace che integra e-commerce B2B e B2C in un'unica esperienza, valorizzando i cataloghi dei produttori attraverso ricette, contenuti editoriali e filtri nutrizionali, il tutto tradotto automaticamente in 17 lingue.saranno principalmente destinati al: lo sviluppo di un nuovo approccio di customer service basato sull'intelligenza artificiale, progettato per accompagnare sia i consumatori finali che i buyer nella scoperta e selezione dei prodotti, rendendo l'esperienza più intuitiva e personalizzata. Il secondo è un sistema automatizzato di doppiaggio dei video UGC realizzati dai produttori, che permetterà di tradurre e distribuire i contenuti sia sulla piattaforma, che su social e YouTube, potenziando la visibilità internazionale attraverso la SEO."Con questa raccolta, rafforziamo la nostra missione di digitalizzare l'export agroalimentare italiano con strumenti scalabili e a misura di produttore. Siamo solo all'inizio di un percorso che porterà il cibo italiano sulle tavole e nei negozi di tutto il mondo grazie a una tecnologia tanto innovativa quanto accessibile e di facile adozione - spiegadi Tuduu - Abbiamo già raggiunto e superato il primo obiettivo di 1 milione di euro, ma la nostra visione prevede una raccolta continuativa: uno strumento pensato per permettere a chiunque voglia supportare la nostra mission di investire e accompagnarci in un percorso di crescita costante e progressiva, volto a scalare l'acquisizione di clienti internazionali".