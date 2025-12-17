Detrazione al 100% per under 35: Previndai lancia proposta per incentivare gli iscritti





(Teleborsa) - Detrazione fiscale aldei contributi per glinei primi cinque anni di carriera per incentivare le iscrizioni alla previdenza complementare. Questo il cavallo di battaglia presentato da, in occasione del suo 35esimo anniversario. Il Fondo Pensione per i dirigenti industriali ha riunito tutti a Roma per un evento celebrativo che ha visto la presenza tra gli altri diNel celebrare questo importante traguardo “non possiamo che guardare al futuro – ha dichiarato, Presidente di Previndai – il nostro impegno è rivolto alle nuove generazioni: offrire agli under 35 un accesso facilitato alla previdenza complementare significa dare loro l’opportunità di costruire una sicurezza economica solida fin dall’inizio della carriera. È un investimento sul loro domani e, allo stesso tempo, sul futuro dell’intero sistema Paese”.Si tratta di una misura semplice, ma potenzialmente decisiva. Attraverso la detrazione totale, infatti, si eliminerebbe completamente il costo dell’adesione per i giovani, mantenendo però tutti i vantaggi dell’investimento nel secondo pilastro, dal contributo del datore di lavoro al conferimento del TFR. Una risposta concreta alle difficoltà che, ancora oggi, trattengono molti under 35 dal compiere il primo passo verso la previdenza integrativa. Ad oggi solo il 29% degli iscritti ai fondi pensione ha meno di 40 anni. Un dato che rischia di tradursi in pensioni inadeguate per le nuove generazioni.“Questa misura non deve essere letta come un costo, ma come un vero investimento per il Paese – ha sottolineato Straniero - rafforzerebbe le future rendite pensionistiche, soprattutto di chi oggi è più esposto a carriere fragili; alleggerirebbe la pressione sulle casse dell’in un contesto demografico sempre più complesso; aumenterebbe già da subito le risorse finanziarie disponibili per i fondi pensione, con benefici diretti anche per l’economia nazionale”.Basse retribuzioni iniziali e carriere discontinue portano molti giovani a considerare la previdenza complementare come un lusso non sostenibile nella prima parte della vita lavorativa, e la proposta di Previndai sembra mirare proprio alla rimozione di questo ostacolo. Secondo le proiezioni illustrate durante l’evento si possono raggiungere fino adi euro medi annui se tutti i lavoratori under 35 inscritti all’INPS decidessero di approfittare dell’incentivo.