Carta docente ai precari, Anief vince ricorso a Pesaro

(Teleborsa) - Ilè stato riaffermato dalche haAlla docente, in servizio con supplenze annuali dal 2020 al 2024, è statoper non aver potuto usufruire della carta destinata all’aggiornamento professionale.La sentenza n. 191, pubblicata, richiamala sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, l’ordinanza della Sesta Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021 e la sentenza n. 29961/2023 della Corte di Cassazione. Queste stabiliscono che la Carta Docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge 107/2015, spetta anche ai docenti non di ruolo con incarichi annuali fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), indipendentemente dalla presentazione di specifica domanda al Ministero.Il giudice ha ribadito che, secondo la Cassazione (sentenza n. 29961/2023),come stabilito dall’art. 282, comma 1, del d.lgs. n. 297/1994 e dagli artt. 63 e 64 del CCNL. Queste disposizioni. Lo stesso Consiglio di Stato (n. 1842/2022, paragrafi 5.2 e 5.3) ha messo in evidenza l’incompatibilità costituzionale di una normativa che differenzia il diritto alla formazione tra le due categorie.La sentenza sottolinea inoltre cheIl giudice ha chiarito che, se il contratto copre l’intero anno scolastico o fino alla fine delle attività didattiche, la misura oraria dell’impiego non è rilevante e non può giustificare un diverso trattamento rispetto ai docenti di ruolo.Secondo"i pareri espressi da Corte di Giustizia Europea, Consiglio di Stato e Corte di Cassazione hannola legge 107 del 2015, nella parte dell’articolo 1 che ha introdotto la formazione del personale come permanente e obbligatoria dimenticando però clamorosamente di includere gli insegnanti supplenti dall’accesso alla card da 500 euro l’anno utile alla formazione. In attesa che il legislatore si ravveda, i precari con supplenze annuali o anche brevi continuative possono comunque presentare ricorso gratuito con Anief, così da recuperare fino a 3.500 euro a docente, più interessi. E devono farlo entro cinque anni dalla sottoscrizione del contratto a tempo determinato".