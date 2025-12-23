Wall Street cauta. L'economia USA cresce al ritmo più rapido degli ultimi anni

PIL in crescita del 4,3%

(Teleborsa) - Partenza cauta per la borsa di Wall Street. L'economia statunitense ha mantenuto un ritmo di espansione sostenuto a metà anno, con il, il passo più rapido degli ultimi anni. La performance è stata trainata principalmente dalla solidità dei consumi, che hanno continuato a rappresentare il principale motore dell’attività economica e dalla revoca dei dazi più severi imposti da Trump.Sulle prime rilevazioni, ilcontinua la sessione sui livelli della vigilia, a 48.298 punti; sulla stessa linea, l'che rimane a 6.880 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,06%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia l'(+0,03%).