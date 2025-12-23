Milano 15:40
44.661 +0,15%
Nasdaq 15:40
25.491 +0,12%
Dow Jones 15:40
48.331 -0,06%
Londra 15:40
9.883 +0,17%
Francoforte 15:40
24.338 +0,22%

Wall Street cauta. L'economia USA cresce al ritmo più rapido degli ultimi anni

PIL +4,3% nel terzo trimestre, secondo la prima lettura

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Partenza cauta per la borsa di Wall Street. L'economia statunitense ha mantenuto un ritmo di espansione sostenuto a metà anno, con il PIL in crescita del 4,3%, il passo più rapido degli ultimi anni. La performance è stata trainata principalmente dalla solidità dei consumi, che hanno continuato a rappresentare il principale motore dell’attività economica e dalla revoca dei dazi più severi imposti da Trump.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones continua la sessione sui livelli della vigilia, a 48.298 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500 che rimane a 6.880 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,06%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia l'S&P 100 (+0,03%).
