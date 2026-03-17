Kasanova, accettata l’offerta di Pamaf per l’acquisizione

(Teleborsa) - Kasanova ha fatto sapere di aver ricevuto un’offerta vincolante da parte di Pamaf, holding imprenditoriale fondata e guidata da Antonio Bernardo, per l’acquisizione del 100% delle azioni della società, finalizzata al sostegno immediato e al rilancio dell’impresa.



Il Consiglio di Amministrazione di Kasanova, all’esito di approfondite valutazioni industriali, economiche, finanziarie e giuridiche, ha deliberato di accettare l’offerta, ritenendola seria, solida e pienamente idonea ad assicurare una rapida e positiva soluzione della crisi d’impresa.



L'intervento di Pamaf, alle condizioni indicate nell'offerta vincolante, consentirà infatti a Kasanova di completare in tempi rapidi il percorso di risanamento già in essere e di avviare una nuova fase di ottimizzazione e modernizzazione della struttura del business, accompagnata da un piano di apertura di nuovi punti vendita.



"Siamo molto orgogliosi di avere ricevuto ed accettato l’offerta di un imprenditore gentiluomo, un uomo di valori e di parola che potrà, insieme alle nostre persone e alle sue, portare questa società ancora al successo", ha dichiarato Maurizio Ghidelli, Amministratore Delegato di Kasanova.

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