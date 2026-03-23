Antares Vision, CRANE NXT ITT al 97,03% dopo riapertura termini OPA

Verso il delisting

(Teleborsa) - Si è concluso il periodo di riapertura dei termini relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Crane NXT Inspection and Tracking Technologies (“Crane NXT ITT” o l’Offerente) sulle azioni ordinarie di Antares Vision .



Sulla base dei risultati provvisori alla chiusura del periodo della Riapertura dei Termini risultano portate in adesione all’Offerta n. 10.838.309 Azioni, rappresentative del 14,96% del capitale sociale dell’Emittente alla data odierna, nonché del 14,96% del Capitale Sociale Fully Diluted dell’Emittente e del 36,03% delle Azioni Oggetto dell’Offerta Fully Diluted, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo di Euro 5,00 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta) pari a Euro 54.191.545,00.



Pertanto, sulla base dei risultati provvisori, l’Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, verrà a detenere (i) direttamente una partecipazione complessiva pari al 97,00% del capitale sociale dell’Emittente alla data odierna e al 96,99% del Capitale Sociale Fully Diluted dell’Emittente e indirettamente, tenendo conto anche delle Azioni Proprie, una partecipazione complessiva pari al

97,05% del capitale sociale dell’Emittente alla data odierna e al 97,03% del Capitale Sociale Fully Diluted dell’Emittente, nonché (ii) a seguito del perfezionamento dell’acquisto da parte dell’Offerente della Seconda Tranche della Compravendita Regolo che avrà luogo alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini, una partecipazione complessiva pari al 97,05% dei diritti di voto esercitabili nelle Assemblee degli azionisti di Antares Vision e al 97,03% dei diritti di voto esercitabili nelle Assemblee degli azionisti di Antares Vision su base fully diluted (al netto delle n. 33.916 Azioni Proprie).



A seguito della conferma di tali risultati provvisori, l’Offerente esercitando il Diritto di Acquisto, ove ne ricorrano le condizioni, adempirà altresì all’Obbligo di Acquisto nei confronti degli azionisti dell’Emittente che ne abbiano fatto richiesta, dando pertanto corso alla Procedura Congiunta.



Borsa Italiana disporrà la sospensione delle Azioni dalle negoziazioni di Antares Vision e il Delisting secondo la tempistica che sarà comunicata dall’Offerente..

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