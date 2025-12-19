Etro, la famiglia vende a un pool di investitori. L Catterton mantiene la maggioranza

(Teleborsa) -, iconico lifestyle brand italiano del lusso, ha annunciato che uncomposto da RAMS GLOBAL, Mathias Facchini (Swinger International) e il banchiere Giulio Gallazzi (tramite SRI Group), d'intesa con L Catterton, ha. L Catterton rimane azionista di maggioranza e continuerà a supportare attivamente la strategia di crescita di lungo periodo del brand. I termini finanziari non sono stati resi noti; tuttavia, la valutazione è superiore a quella dell'investimento originario di L Catterton.Attraverso le rispettive piattaforme, RAMS GLOBAL, Facchini e Gallazzi hanno scelto di investire in ETRO dopo aver individuato un. RAMS GLOBAL vanta oltre 36 anni di esperienza in 11 aree di business, dalle residenze di lusso all'hospitality e alla gastronomia, con una presenza internazionale consolidata in numerosi Paesi e nelle principali città globali. Swinger International è un gruppo fashion italiano specializzato in abbigliamento, calzature, borse e accessori nei segmenti prêt-à-porter e contemporary. Gulio Gallazzi è Presidente & CEO di SRI Group, investitore di private equity focalizzato sulle PMI che è diventato uno dei principali azionisti del Gruppo Banca del Fucino.L'attuale CEO,nel futuro di ETRO, continuando a guidare l'esecuzione del pianostrategico in stretta collaborazione con L Catterton, RAMS GLOBAL e ai nuovi investitori. Faruk Bulbul, in rappresentanza di RAMS GLOBAL, sarà nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione e lavorerà a stretto contatto con il CEO e con gli azionisti per sostenere la prossima fase di crescita."ETRO ha costruito un forte slancio negli ultimi anni, rafforzando il brand e consolidando la propria piattaforma operativa e di governance - ha commentato Luigi Feola, Managing Partner L Catterton Europe - Siamo lieti di accogliere RAMS GLOBAL, Mathias Facchini e Giulio Gallazzi come partner di lungo periodo che apportano preziose competenze industriali e network globali. Insieme a Fabrizio Cardinali e al management team, continueremo a eseguire il piano strategico di ETRO e ad accelerarne la crescita internazionale".