Etro, la famiglia vende a un pool di investitori. L Catterton mantiene la maggioranza
(Teleborsa) - ETRO, iconico lifestyle brand italiano del lusso, ha annunciato che un pool di soggetti investitori industriali composto da RAMS GLOBAL, Mathias Facchini (Swinger International) e il banchiere Giulio Gallazzi (tramite SRI Group), d'intesa con L Catterton, ha acquisito la quota di minoranza precedentemente detenuta dalla famiglia Etro. L Catterton rimane azionista di maggioranza e continuerà a supportare attivamente la strategia di crescita di lungo periodo del brand. I termini finanziari non sono stati resi noti; tuttavia, la valutazione è superiore a quella dell'investimento originario di L Catterton.

Attraverso le rispettive piattaforme, RAMS GLOBAL, Facchini e Gallazzi hanno scelto di investire in ETRO dopo aver individuato un rilevante potenziale ancora inespresso sia nei mercati esistenti sia in quelli nuovi. RAMS GLOBAL vanta oltre 36 anni di esperienza in 11 aree di business, dalle residenze di lusso all'hospitality e alla gastronomia, con una presenza internazionale consolidata in numerosi Paesi e nelle principali città globali. Swinger International è un gruppo fashion italiano specializzato in abbigliamento, calzature, borse e accessori nei segmenti prêt-à-porter e contemporary. Gulio Gallazzi è Presidente & CEO di SRI Group, investitore di private equity focalizzato sulle PMI che è diventato uno dei principali azionisti del Gruppo Banca del Fucino.

L'attuale CEO, Fabrizio Cardinali, rimarrà una figura centrale nel futuro di ETRO, continuando a guidare l'esecuzione del piano
strategico in stretta collaborazione con L Catterton, RAMS GLOBAL e ai nuovi investitori. Faruk Bulbul, in rappresentanza di RAMS GLOBAL, sarà nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione e lavorerà a stretto contatto con il CEO e con gli azionisti per sostenere la prossima fase di crescita.

"ETRO ha costruito un forte slancio negli ultimi anni, rafforzando il brand e consolidando la propria piattaforma operativa e di governance - ha commentato Luigi Feola, Managing Partner L Catterton Europe - Siamo lieti di accogliere RAMS GLOBAL, Mathias Facchini e Giulio Gallazzi come partner di lungo periodo che apportano preziose competenze industriali e network globali. Insieme a Fabrizio Cardinali e al management team, continueremo a eseguire il piano strategico di ETRO e ad accelerarne la crescita internazionale".
