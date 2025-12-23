Milano 22-dic
44.594 0,00%
Nasdaq 22-dic
25.462 +0,46%
Dow Jones 22-dic
48.363 +0,47%
Londra 22-dic
9.866 0,00%
Francoforte 22-dic
24.284 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 23 dicembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

(Teleborsa) -
Martedì 23/12/2025
08:00 Germania: Prezzi import, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
09:00 Spagna: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 0,8%)
09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,7%)
10:00 Italia: Bilancia commerciale extra UE (preced. 5,32 Mld Euro)
14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 3,2%; preced. 3,8%)
14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,5%)
15:15 USA: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
15:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 1,6%)
16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. 20,5%)
16:00 USA: Vendita case nuove (preced. 800K unità)
16:00 USA: Indice Fed Richmond (atteso -7 punti; preced. -15 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 91,7 punti; preced. 88,7 punti)


