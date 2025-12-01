Appuntamenti macroeconomici: settimana dell'1 dicembre 2025

(Teleborsa) - Lunedì 01/12/2025
01:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 48,8 punti; preced. 48,2 punti)
02:45 Cina
: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,5 punti; preced. 50,6 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI manifatturiero (atteso 49,7 punti; preced. 50 punti)
10:30 Regno Unito
: M4, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,6%)
10:30 Regno Unito
: Crediti consumo, mensile (preced. 1,49 Mld £)
15:45 USA
: PMI manifatturiero (atteso 51,9 punti; preced. 52,5 punti)
16:00 USA
: ISM manifatturiero (atteso 49 punti; preced. 48,7 punti) Martedì 02/12/2025
06:00 Giappone
: Fiducia consumatori (atteso 36,3 punti; preced. 35,8 punti)
09:00 Spagna
: Disoccupazione (atteso 17,1K unità; preced. 22,1K unità)
10:00 Italia
: Tasso disoccupazione (atteso 6,1%; preced. 6,1%)
11:00 Unione Europea
: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,1%; preced. 2,1%)
12:00 Italia
: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%)
12:00 Italia
: Prezzi produzione, annuale (preced. 1,1%) Mercoledì 03/12/2025
10:00 Unione Europea
: PMI composito (atteso 52,4 punti; preced. 52,5 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI servizi (atteso 53,1 punti; preced. 53 punti)
11:00 Unione Europea
: Prezzi produzione, annuale (preced. -0,2%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,1%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. 0,2%)
14:15 USA
: Occupati ADP (atteso 19K unità; preced. 42K unità)
14:30 USA
: Prezzi export, mensile (atteso 0%; preced. 0,3%)
14:30 USA
: Prezzi import, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%)
15:15 USA
: Produzione industriale, annuale (preced. 0,9%)
15:15 USA
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 55 punti; preced. 54,8 punti)
15:45 USA
: PMI composito (atteso 54,8 punti; preced. 54,6 punti)
16:00 USA
: ISM non manifatturiero (atteso 52 punti; preced. 52,4 punti)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. 2,77 Mln barili) Giovedì 04/12/2025
11:00 Unione Europea
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0%; preced. -0,1%)
11:00 Unione Europea
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,2%; preced. 1%)
13:30 USA
: Challenger licenziamenti (preced. 153,07K unità)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 216K unità)
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (preced. -11 Mld piedi cubi) Venerdì 05/12/2025
00:30 Giappone
: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,7%; preced. -0,7%)
06:00 Giappone
: Leading indicator (preced. 108,6 punti)
08:00 Germania
: Ordini industria, mensile (atteso -0,5%; preced. 1,1%)
08:45 Francia
: Produzione industriale, mensile (preced. 0,8%)
08:45 Francia
: Bilancia commerciale (preced. -6,6 Mld Euro)
08:45 Francia
: Partite correnti (preced. -1,6 Mld Euro)
09:00 Spagna
: Produzione industriale, annuale (preced. 1,7%)
10:00 Italia
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,5%)
10:00 Italia
: Vendite dettaglio, mensile (preced. -0,5%)
11:00 Unione Europea
: Occupazione, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea
: PIL, annuale (atteso 1,4%; preced. 1,5%)
11:00 Unione Europea
: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
16:00 USA
: Spese personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,6%)
16:00 USA
: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
16:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 52 punti; preced. 51 punti)