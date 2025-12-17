Commercialisti, a Napoli presentata la lista unica con De Lise candidato presidente

(Teleborsa) - È stata presentata a Napoli laA guidare la squadra saràcandidato presidente, 46 anni, napoletano, presidente dell'Associazione Italiana Esperti Composizione Crisi e past president dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, incarichi che ha ricoperto portando avanti battaglie decisive per il rinnovamento della categoria. L'obiettivo dichiarato – sottolinea l'Odcec di Napoli in una nota – è mettere al centro le esigenze concrete dei commercialisti napoletani, proponendo servizi più efficienti, tutela istituzionale e una formazione orientata alle sfide del futuro.ha anticipato le linee guida del programma, costruito su alcuni pilastri fondamentali: Innovazione e digitalizzazione, per accompagnare gli studi professionali nella trasformazione tecnologica e nell'uso evoluto degli strumenti digitali; Rilancio del ruolo sociale del commercialista, come presidio di legalità, consulenza strategica e supporto alle imprese; Valorizzazione dei giovani, con percorsi di inserimento e crescita professionale più strutturati; Presidio sui tavoli istituzionali, per riportare l'Ordine al centro delle decisioni che riguardano la categoria; Maggiore supporto agli iscritti, attraverso servizi potenziati, sportelli dedicati e un dialogo più diretto con gli enti previdenziali e fiscali.Con la lista unica,punta, dunque, a inaugurare una nuova fase di stabilità, progettualità e responsabilità condivisa, dove l'ascolto degli iscritti e l'innovazione dei servizi diventano elementi centrali di un mandato che si preannuncia ambizioso.Immacolata Vasaturo, Mario Michelino, Pietro Paolo Mauro, Erika Capobianco, Roberto Coscia, Lucia Di lauro, Raffaele Ianuario, Antonella la Porta, Renato Polise, Giuseppe Puttini, Concetta Riccio, Michele Saggese, Liliana Speranza, Maurizio Turrà, Fabio Cecere, Maria Cristina Gagliardi, Marilena Nasti, Arcangelo Sessa e Raffaele Scognamiglio.Per ilparteciperanno alla competizione elettorale: Alessia Fulgeri, Gianluca Battaglia, Daniele D'Ambrosio, Marialuigia Vitagliano e Bianca Bosco.