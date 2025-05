Caleffi, ricavi netti in aumento del 24% nel primo trimestre

Caleffi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e specializzata nella produzione e nella commercializzazione di articoli di lusso per la casa, ha comunicato che ial 31 marzo 2025 si attestano a 13,9 milioni di euro, in aumento del 24% rispetto al primo trimestre del 2024, per effetto sostanzialmente di una rilevante operazione loyalty effettuata nel periodo.Alla luce di tale risultato e del portafoglio ordini alla data, confida di traguardare risultati di vendita, nonostante un contesto economico generale incerto e instabile, a causa dei conflitti internazionali sempre più cruenti in corso e delle tensioni geo-politiche, ulteriormente inasprite dalle politiche dei dazi Usa.Il, nel corso della prima riunione post-nomina, ha definito come segue il proprio assetto di governance: - Rita Federici: Vice-Presidente e Consigliere Delegato Stile; Guido Ferretti: Consigliere Delegato Corporate; Raffaello Favagrossa: Consigliere Delegato Mercato e Prodotti; confermando le deleghe già in precedenza attribuite nel corso del trascorso mandato. I Consiglieri Delegati Guido Ferretti e Raffaello Favagrossa sono stati individuati dal Consiglio quali Chief Executive Officers.