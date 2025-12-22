Francoforte: balza in avanti Infineon

compagnia hi-tech tedesca

DAX

Infineon

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione del 2,39%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Nel breve periodo,presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 36,9 Euro e supporto a 36,25. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 37,55.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)