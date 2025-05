L'evoluzione digitale nella filiera dell'ediliza

(Teleborsa) - L'innovazione digitale sta rivoluzionando il settore delle costruzioni, grazie all'integrazione di intelligenza artificiale, digital twin e robotica. Queste tecnologie hanno applicazioni sempre più concrete e diventanol'intero: dalla progettazione alla gestione del cantiere, fino alla manutenzione e all'operatività. Questa, massimizzando l'efficienza, riducendo i costi e migliorando la sostenibilità degli interventi. Una recente dichiarazione di Tobi Lütke, CEO of Shopify, rifererita all'adozione dell'AI a livello aziendale,(se non stai salendo, stai scivolando), evidenzia la necessità di non tralasciare nessuna novità portata dalla digitalizzazione, anche se allo stato attuale può sembrare inutile o malfunzionante.Questo è lo spirito che ha animato il Workshop "L'evoluzione digitale nella filiera dell'edilizia" che ha avuto luogo nell'ultima edizione di REbuild, tenuto da Alberto Mattiello, esperto di tecnologia e innovazione aziendale e Partner di Retail Hub, realtà di consulenza che si concentra sull'aiutare le aziende a trovare uno “sweet spot” tra marketing, innovazione tecnologica e business emergenti: "L'evoluzione dell'intelligenza artificiale è sotto gli occhi di tutti: nel giro di pochi anni sono state prodotteche possono automatizzare parti o interi processi del nostro modo di lavorare.: nel giro di due anni i costi per l'utilizzo delle IA si sono abbattuti di oltre il 99%. D'altra parte, guardando al futuro, il numero di applicazioni che stanno per arrivare sul mercato è ancora maggiore, saranno ancora più potenti e, soprattutto, saranno ancora più numerose".E' fondamentale capire che per le imprese, oggi, entrare in questo mondo non è più un'opzione ma una necessità (come ad esempio fu l'utilizzo della posta elettronica agli albori di Internet), e deve diventare un'infrastruttura "culturale" dell'impresa stessa. Continua infatti Mattiello: "questo ha molte applicazioni: significa averee undi prima per ciascuna persona che lavora all'interno di un'impresa. D'altra parte, comporta forse anche delle aree di rischio per i lavoratori".Il problema più grosso relativamente alla forza lavoro secondo Mattiello, non è tanto relativo alla perdita di posti di lavoro, ma alla difficoltà di trovare una mansione per le figure Junior: "in questo momento diventacercare di capire come permettere a undi, perché oggi l'intelligenza artificiale sa fare molte cose, ma non ha esperienza. Quindi, sul mercato del lavoro,, e questo ovviamente va a influire soprattutto sui giovani che devono iniziare a costruirsi una carriera".Questo aspetto, oltre ad annullare quell'elemento comunque altamente formativo rappresentato dall'occuparsi di compiti semplici e ripetitivi, potrebbe andare adalcunedal contenuto(programmazione in primis, ma anche progettista o modellatore), come Spiega in conclusione Alberto Mattiello: "Ad esempio, una delle tecnologie che avrà un impatto maggiore sulla produttività è il fatto che GPT e tutte le altrepotrannocon i. Esistono nuove generazioni di tecnologie che connettono questi due mondi, per cui non avrò più bisogno dii comandi di un software, qualsiasi esso sia, ma mi basteràche tipo di risultato desidero ottenere, e sarà l'IA stessa a interagire con ie a generarlo. Questo significa essere molto più rapidi in ciò che si fa, questo significa avere un livello di conoscenza condivisa per tutte le persone che accedono magari per la prima volta a un software. Ma la differenza la farà la, l'idea concettuale e la nostra capacità di, ovviamente,".