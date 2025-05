Osservatorio Compass – Speciale Auto 2025, Auto 2025: 1 italiano su 3 pronto all’acquisto

(Teleborsa) - Ilcon una forte preferenza per modelli sostenibili. Nel frattempo, il mercato auto del 2024 si mantiene stabile, con un. La mobilità privata resta centrale:È quanto emerge dall’, presentato all’Il credito al consumo - prosegue l'indagine - continua a sostenere il settore: nel 2024 le erogazioni per l’acquisto di veicoli a due e quattro ruote hanno raggiunto i, coprendo più dell’80% del credito finalizzato all’acquisto di beni durevoli. Anche nelil 57% degli automobilisti considera utile il Buy Now Pay Later, soprattutto per affrontare costi legati a manutenzione e riparazioni.La mobilità privata resta saldamente al centro delle abitudini quotidiane:Chi ne possiede almeno una la utilizza con regolarità, e si tratta soprattutto di uomini appartenenti allaLievemente inferiore invece la propensione alla guida tra le donne, over 65 e di chi vive nei grandi centri urbani.Guardando al futuro,Il dato cresce tra i Millennials (46%) e la Generazione X (39%). In un contesto segnato da sfide economiche e crescente attenzione ai costi, quasi il 60% di chi intende acquistare punta comunque su un’auto nuova. Tuttavia, il mercato dell’usato rimane molto attrattivo, soprattutto per i giovani della Gen Z (34%) e per chi vive al Sud e nelle Isole (39%).Per quanto riguarda le alimentazioni,con una netta prevalenza per i modelli ibridi (44%). Le scelte variano in base all’area geografica e al profilo socio-demografico: al Sud e tra i ceti medio-bassi prevale ancora l’interesse per auto diesel e usate, mentre nel Centro-Nord, tra i più giovani e nelle fasce di reddito medio-alte cresce l’attenzione verso le soluzioni elettriche e ibride.Per molti italiani è necessario: tra coloro che prevedono la spesa entro un anno, circa la metà (44%) intende farlo tramite un finanziamento a rate fisse o con maxi-rata finale, in particolare la Generazione Z, i residenti del Sud e delle Isole e i ceti medio-bassi. Resta altrettanto significativa la quota di chi preferirebbe pagare l’intero importo al momento dell’acquisto (39%), in particolare nella generazione dei Silent (53%) e tra chi dispone di un buon potere d’acquisto (48%).A sostenere il settore sono soprattutto i finanziamenti per le auto nuove, conrispetto al 2023) e un importo medio finanziato di oltre 19mila euro. I, che ha registrato 403mila pratiche di finanziamento (+5,6%) con un importo medio di oltre 15mila euro.La ricerca di soluzioni di pagamento flessibili non si limita all’acquisto dell’auto, ma riguarda anche la gestione delle spese successive. Ilè in crescita anche: il 57% degli automobilisti lo considera uno strumento utile per affrontare i costi di manutenzione e riparazione.L’interesse è ancora più alto tra chisegno della crescente apertura delle nuove generazioni verso modalità di pagamento innovative. Anche il potenziale di spesa appare rilevante: il 19% degli automobilisti sarebbe disposto a investire di più nella cura del proprio veicolo se avesse la possibilità di dilazionare i costi. Una propensione che risulta ancora più marcata tra i più giovani, per i quali la flessibilità di pagamento può incidere positivamente sulla qualità e frequenza degli interventi di manutenzione.Una formula innovativa che sta riscuotendo un, che consente loro di noleggiare a lungo termine i veicoli per poi proporli ai loro clienti con formule di noleggio. Tra le principali applicazioni del Rent to Rent, i rivenditori indicano in particolare il noleggio a breve termine (74%), seguito – seppur a distanza – dall’utilizzo delle vetture come auto di cortesia per la clientela (17%). Si tratta di una soluzione che negli ultimi anni ha contribuito anche allaNei primi tre mesi del 2025 sono stati stipulati oltre 250mila contratti di noleggio a lungo termine di auto, registrando un incremento del 6,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Rilevante anche la crescita della componente privata sempre all’interno del segmento NLT, con un +13% rispetto al 2024, dato che conferma il consolidamento di un trend positivo."Anche quest’anno i dati dell’Osservatorio confermano il ruolo strategico del credito al consumo nel sostenere l’intero settore automotive in tutte le sue fasi, dall’acquisto al post-vendita– commentaNonostante un quadro macroeconomico complesso, la domanda di auto resta ancora vivace, soprattutto tra chi guarda a modelli nuovi e alimentazioni sostenibili. Per molti automobilisti,Allo stesso tempo, formule innovative come il Buy Now Pay Later si stanno affermando nell’after-sales, rispondendo alla crescente richiesta di flessibilità"."Il noleggio a lungo termine sta vivendo un momento favorevole, trainato da un crescente interesse da parte dei clienti privati e dall’introduzione di nuovi strumenti come il Rent to Rent – afferma. In questo contesto, Compass Rent si propone come, offrendo loro un’esperienza su misura che coniuga praticità, sicurezza e costi certi, e per supportare i dealer nello sviluppo del loro business".