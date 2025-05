"Un'altra storia": Maurizio Landini si racconta e rilancia la sfida dei referendum del 8-9 giugno

(Teleborsa) -, esce oggi 13 maggio in libreria, quando manca ormai meno di un mese dai referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza promossi dalla Cgil. Il libro autobiografico racconta dell'infanzia in fabbrica, dell'impregno nel sindacato e della sfida del"C’è un filo rosso che lega tutta la mia esperienza. Questo filo rosso è la. La volontà e la capacità di ascoltarle. - spiega il sindacalista - Siamo di fronte a un passaggio d’epoca. Lanel nostro Paese se non si combattono lse non si riconosce pieno valore alle persone che lavorano. Quando si è poveri anche lavorando vuol dire che è il momento della giustizia sociale”."Un’altra storia" (Piemme) è un racconto intimo traLa vita con la famiglia e gli amici a San Polo d’Enza, l’amore per la moglie, la passione per il calcio, gli studi abbandonati a malincuore, il lavoro come metalmeccanico, le primea Reggio Emilia e Bologna, lache lo porterà prima a dirigere la Fiom e poi a diventare segretario generale della Cgil. Svolte professionali ed esistenziali che si intrecciano alla storia degli ultimi quarant'anni del nostro Paese.viene riservata alle ferite sociali che ancora sanguinano e che devono essere rimarginate: la, affermata nel dopoguerra e nella seconda metà del Novecento e "negata nell'ultimo ventennio a colpi di leggi sbagliate, che le iniziative referendarie propongono di correggere e riformare profondamente”."Uno dei motivi che mi hanno spinto a raccontare la mia esperienza di vita e di lotta, è che", spiega Maurizio Landini. "Una domanda di libertà e di realizzazione che non può essere delegata ad altri o rinviata a un futuro lontano, ma che si costruisce giorno per giorno, a partire dalla".