La Luiss di Roma sceglie l’Arena di Verona come caso di studio

(Teleborsa) - L'approda tra i banchi dellacome esempio di attività di ricerca e di gestione dell'impresa culturale in Italia. Lo studio realizzato dasul valore generato dall’è infatti diventato una case history per le studentesse e gli studenti deldella Luiss School of Government, diretto dal Professor Luciano Monti.Dopo essere stati presentati a Milano, davanti a una platea di imprenditori, e a Verona, in un evento dedicato agli stakeholder cittadini, i, Vicedirettore artistico della Fondazione Arena di Verona, anche ai giovani allievi dell’Ateneo intitolato a Guido Carli. L’incontro ha offerto l’occasione per mostrare come un’istituzione culturale possa diventare un motore di sviluppo economico e un modello di management in grado di generare valore per il territorio."Parlare ai manager e agli imprenditori di domani – ha sottolineato– significa porre le basi per rilanciare la cultura del nostro Paese, sia dal punto di vista artistico, ma anche come impresa, opportunità e visione strategica condivisa. Significa cambiare il paradigma per cuiEd è quanto con grande lungimiranza hanno ben compreso i nostri mecenati e sponsor"."Il modello gestionale di successo della Fondazione Arena rappresenta un’utile chiave di lettura per comprendere l’intero sistema culturale italiano - ha aggiunto il– Se, infatti, le ricadute economiche dell’Arena venissero estese su scala nazionale, l’effetto per l’erario sarebbe significativo. Questo sistema, oltre ad avere un incontestabile valore economico, opera come fattore di attrazione sociale: frequentare eventi musicali e artistici contribuisce, infatti, alla".RICERCA. Si stima che i 404.715 spettatori dell’Arena Opera Festival nella stagione lirica 2025 abbiano generato una spesa per vitto, alloggio, shopping, attività ricreative e culturali, trasporti pari a ben. Il valore della produzione generato in Italia dall’Arena Opera Festival grazie alle spese sostenute dagli spettatori della stagione lirica 2025 è stato quindi(impatto diretto, indiretto e indotto). Circa il 60% resta sul territorio della provincia - ben 1 miliardo e 127 milioni di euro. Il 20% -- si concentra in altre province Venete e un ulteriore 22% -- viene prodotto in altri territori italiani. L’effetto per l’erario indotto dalla spesa turistica degli spettatori ammonta a complessivi 206 milioni di euro circa: di questi. Si stima che circa 4 milioni di euro (pari all’1,9% del totale) vengano incassati dal Comune di Verona tra tassa di soggiorno e imposte dirette e indirette, e che 14,1 milioni di euro (pari al 7% del totale) vadano nelle casse della Regione Veneto.