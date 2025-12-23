Nestlé cede l’ultimo 40% di Herta a Casa Tarradellas: si chiude la joint venture

Nestlé

(Teleborsa) -ha annunciato di aver completato la cessione della quota residua del 40%, in Herta Foods, al partner spagnolo Casa Tarradellas, chiudendo definitivamente la joint venture avviata nel 2019.I termini finanziari dell’operazione non sono stati resi noti.La decisione segna un ulteriore passo nel processo di riallineamento strategico del gruppo, che aveva già messo in revisione il business Herta - focalizzato su salumi e prodotti a base di carne - poiché non più coerente con l’orientamento verso nutrizione più salutare e soluzioni plant-based.Nestlé ha attualmente sotto esame anche le attività nelle acque e nei prodotti vitaminici, mentre ilha avviato una revisione complessiva del portafoglio. L'obiettivo è concentrare risorse e investimenti nelle categorie a più rapida crescita, aprendo la strada a possibili dismissioni o nuove partnership.