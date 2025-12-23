Nestlé cede l’ultimo 40% di Herta a Casa Tarradellas: si chiude la joint venture

(Teleborsa) - Nestlé
ha annunciato di aver completato la cessione della quota residua del 40%, in Herta Foods, al partner spagnolo Casa Tarradellas, chiudendo definitivamente la joint venture avviata nel 2019.
I termini finanziari dell’operazione non sono stati resi noti.
La decisione segna un ulteriore passo nel processo di riallineamento strategico del gruppo, che aveva già messo in revisione il business Herta - focalizzato su salumi e prodotti a base di carne - poiché non più coerente con l’orientamento verso nutrizione più salutare e soluzioni plant-based.
Nestlé ha attualmente sotto esame anche le attività nelle acque e nei prodotti vitaminici, mentre il nuovo CEO Philipp Navratil
ha avviato una revisione complessiva del portafoglio. L'obiettivo è concentrare risorse e investimenti nelle categorie a più rapida crescita, aprendo la strada a possibili dismissioni o nuove partnership.