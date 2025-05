Monaco e i Napoleoni: destini incrociati

(Teleborsa) - La piccolain un’esposizione inedita e ambiziosa., mostra estiva di respiro internazionale sotto l’alto patronato di S.A.S. il Principe Alberto II. L’evento, curato dagli archivisti del Palazzo Principe Thomas Fouilleron e Thomas Blanchy insieme a Pierre Branda della Fondation Napoléon, promette di svelare per la prima volta i legami profondi e sorprendenti che hanno unito Monaco agli imperi napoleonici del XIX secolo.Nel corso dell’Ottocento, le sorti dei principi di Monaco e quelle di Napoleone I e Napoleone III furono infatti indissolubilmente intrecciate. La mostra ricostruirà eventi e personaggi:, fino ai sentimenti dell’imperatrice Eugenia presso la corte monegasca.I curatori sottolineanoche portò alla rinascita della sovranità monegasca: "senza i Napoleoni, la Principauté non sarebbe probabilmente quella che conosciamo oggi", ricordano gli organizzatori. Come nota Thomas Fouilleron, "è un orgoglio ricevere questa mostra… che abbraccia i due imperi in un colpo solo" e mostra come "la metamorfosi" tra scomparsa e rinascita sia "all’origine della Principauté che conosciamo oggi".L’esposizione, molte delle quali mai viste dal pubblico. Tra i pezzi più preziosi spicca, per esempio, una raffinata tabatière napoleonica con il ritratto dell’Imperatrice Giuseppina, realizzata da Pierre-André Montauban con miniatura di Jean-Baptiste Isabey; il prezioso oggetto proviene dalla collezione dei coniugi David e Mikhail Iakobachvili e sarà visibile a Monaco per la prima volta In generale, l’esposizione propone una serie di bijoux di corte, tabacchiere di lusso, documenti fondativi, arredi personali, troni e oggetti dell’apparato cerimoniale – "niente manca per fare di questa mostra un vero evento", assicura il curatore Pierre Branda.Numerosi sono, incontri diplomatici e vita quotidiana al tempo di Napoleone. Le opere provengono da musei e collezioni di prim’ordine. Grazie alla collaborazione di istituzioni francesi, monegasche e di un museo italiano, la mostra può contare su prestiti eccezionali: fra gli enti coinvolti figurano il Musée Collection des Arts (collezione Iakobachvili), il Museo nazionale del Castello di Malmaison, il Museo nazionale del Castello di Compiègne, il Musée Masséna di Nizza, il Museo di Sens, il Nouveau Musée National de Monaco e il Museo Napoleonico di Roma.Altre fonti includono le collezioni del Principe di Monaco (archivi e biblioteca),: padre e figlio, grandi appassionati di arti decorative, hanno raccolto oltre 25.000 oggetti fra il XVI e il XX secolo, fra i quali spiccano numerosi cimeli napoleonici – anche questi esposti nel forum come attrazione del pubblico.L’evento gode del sostegno diretto delle istituzioni monegasche. In primo piano c’è il Principe Alberto II, appassionato di storia del suo paese: con il suo alto patronato egli ha voluto promuovere l’iniziativa culturale e ne ha favorito la realizzazione. Anche alcuni membri della famiglia regnante sono direttamente coinvolti: Louis Ducruet, figlio della Principessa Stéphanie, agisce da ambasciatore della mostra. "", spiega Fouilleron; protagonista nella promozione del patrimonio storico monegasco, Ducruet ha fortemente voluto questo progetto per far emergere "i paradossi della Storia" – dalla scomparsa alla rinascita di Monaco, fino alle influenze incrociate tra Bonaparte e Grimaldi.Il ruolo di Ducruet è anche quello di ponte contemporaneo tra passato e presente,Infine il supporto del Palazzo Principe si traduce anche in prestiti e contributi documentari dalle collezioni reali, rendendo la mostra particolarmente ricca di materiali unici.Oltre all’esposizione principale, il Grimaldi Forum arricchisce l’esperienza con conferenze, visite guidate e attività pensate per coinvolgere ogni tipo di pubblico grazie anche ad un’attenzione particolare all’accessibilità e al supporto multilingua. Un’occasione unica per riscoprire la storia attraverso eventi culturali aperti e stimolanti: