BCC Iccrea e CDP, nuovo contratto su ortofrutticolo: 49,5 milioni di euro per filiera Orogel

(Teleborsa) -hanno siglato un, il primo produttore nazionale di vegetali freschi surgelati in Italia. L'operazione rientra nel V Bando dei Contratti di Filiera, gestito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).Il programma di investimento, dal nome "Sostenibilità e sviluppo di Filiera Ortofrutticola integrata in Veneto, Emilia Romagna e Basilicata", ha une prevede il sostegno a quattro realtà della filiera Orogel, tra cui le cooperative Arpor di Policoro e Apora di Rovigo, oltre alla Vitroplant di Cesena. Oltre alle risorse finanziarie, l'accordo include anche un programma di Ricerca & Sviluppo finalizzato al miglioramento della sostenibilità ambientale della filiera.Ai prestiti del Gruppo BCC Iccrea, per 15,4 milioni, si affiancano altrettanti finanziamenti di pari importo concessi a condizioni agevolate da Cassa Depositi e Prestiti, a cui si aggiunge anche il contributo in conto capitale, pari a circa 20 milioni, riconosciuto dal MASAF a valere sui fondi del PNC (Piano Nazionale Complementare). BCC Banca Iccrea ha agito come soggetto autorizzato a presentare il contratto di filiera, oltre che come ente finanziatore, e inLa filiera Orogel arriva oggi a comprendere unae 11 stabilimenti produttivi dislocati sull'intero territorio nazionale, 14 centri di ritiro che si avvalgono di 49 piattaforme distributive."Come Gruppo BCC Iccrea supportiamo i contratti di filiera del V bando del Ministero affiancandoci ad aziende leader di mercato come nel caso di Orogel - ha commentato- Siamo particolarmente soddisfatti di sostenere un'iniziativa di filiera che vede il coinvolgimento dei produttori e dell'industria agroalimentare impegnati nello sviluppo di un progetto rivolto alla transizione economica"."Questo accordo rappresenta un passo importante per la crescita e la sostenibilità del comparto agroalimentare italiano -ha detto- Siamo orgogliosi di essere al fianco di realtà come Orogel e di contribuire allo sviluppo di progetti che puntano all'innovazione e al rispetto dei criteri ESG. Crediamo infine che l'utilizzo combinato di risorse pubbliche e private possa essere un'importante leva per generare valore lungo tutta la filiera con impatti positivi anche sui territori dove queste realtà sono presenti"."Il nostro obiettivo è sempre stato valorizzare il lavoro dei produttori agricoli e costruire una filiera solida e sostenibile - ha aggiunto- Questo progetto rappresenta un passo importante per rafforzare la nostra capacità produttiva e continuare a investire in innovazione e ricerca, a beneficio di tutta la filiera".