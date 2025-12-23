Legge di Bilancio: la posizione di ANIE Confindustria sul Piano Transizione

(Teleborsa) -accoglie con favore, come previsto dall’Positiva anche la proposta di aggiornamento degli Allegati A e B, cheper l’evoluzione tecnologica dei processi industriali.Accanto a questi elementi,che rischiano di comprometterne l’efficacia e la reale fruibilità da parte delle imprese.In particolare, l’eliminazione delle agevolazioni rivolte all’efficienza energetica rappresenta un indebolimento del Piano e appare in parziale contrasto con l’aggiornamento degli Allegati, cheUna scelta che rischia di penalizzare investimenti strategici in sostenibilità e innovazione, oggi sempre più interconnessi.Pur condividendo l’obiettivo di rafforzare le filiere europee, una formulazione così trasversale rischia di risultare complessa da applicare e l’eventuale verifica da parte delle Autorità competenti risulterebbe problematica.Particolarmente problematica appare, inoltre,con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5% (categoria A del Registro ENEA). L’esclusione di questa fascia rischia di ridurre drasticamente il numero di produttori europei in grado di competere, con un conseguente impoverimento del mercato e una minore concorrenza.Infine,in luogo dell’auspicato decreto direttoriale, comporterà un necessario concerto tra MIMIT e MEF, con il rischio concreto di un allungamento dei tempi di attuazione del Piano nel corso del 2026.Senza un adeguato sostegno all’efficienza energetica e senza regole chiare e applicabili, il rischio è quello di, in modo realmente orientato alla competitività del sistema industriale.ANIE Confindustria auspica pertanto che,, possano essere introdotti correttivi in grado di rafforzare il Piano, garantendo certezza normativa, tempi di attuazione adeguati e un reale sostegno alla competitività delle imprese italiane ed europee.