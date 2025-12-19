Finanza.tech e Assicurazioni.tech: nuove garanzie per rilanciare gli appalti nel settore edile

(Teleborsa) -quotata suha sottoscritto un nuovo accordo commerciale conbroker assicurativo specializzato nel ramoRappresentante esclusivo per l’Italia dellaLa partnership introduce un sistema di garanzie finalizzato ad offrire alle aziende edili un supporto concreto nella gestione degli appalti pubblici e nella continuità operativa dei progetti immobiliari.La fine del ciclo di agevolazioni fiscali legate alha determinato una fase di profonda instabilità per l’intero comparto edile. Cantieri rallentati o sospesi, contrazione della liquidità e irrigidimento dei requisiti da parte di istituti finanziari hanno reso più complesso per le imprese l'accesso a nuove commesse.In tale contesto,. In questo scenario, cauzioni e garanzie fidejussorie costituiscono strumenti essenziali senza i quali molte imprese restano, di fatto, escluse da queste opportunità.Negli anni ruggenti della cessione dei crediti fiscali,Oggi, in continuità con questo impegno, l’azienda amplia il proprio perimetro di servizi per sostenere le imprese nella transizione verso un mercato profondamente mutato.Per offrire una risposta concreta alle esigenze delle aziende, labroker assicurativo iscritto all’IVASS e rappresentante esclusivo in Italia dellaoperativa da oltre 25 anni nei mercati internazionali.nella valutazione dei rischi e una rete di oltre 40 compagnie assicurative nazionali e internazionali, contribuendo alla costruzione di soluzioni solide, rapide e adatte alle esigenze delle imprese.Grazie all’accordo,presenti nel proprio circuito due linee di garanzie, con modalità agevolate pensate per accelerare l’accesso agli appalti e facilitare la sostenibilità dei progetti immobiliari.Strumenti indispensabili per partecipare a gare con la Pubblica Amministrazione, ottenereanticipazioni e avviare il cantiere. Le imprese avranno accesso a:? cauzioni provvisorie per la partecipazione al bando? cauzioni definitive a garanzia della corretta esecuzione? garanzie per anticipazioni contrattuali? garanzie per svincolo ritenute e revisione prezziL’obiettivo è permettere alle imprese meritevoli di partecipare alle gare senza blocchi operativi e senza immobilizzare liquidità.Garanzia obbligatoria per i costruttori che vendono immobili prima del trasferimento di proprietà, a tutela degli acquirenti sugli acconti e le caparre versate. La soluzione AXIOM, distribuita da Assicurazioni.tech, offre tempi di emissione rapidi e maggiore flessibilità rispetto ai vincoli bancari, oltre alla possibilità di estendere la garanzia ai soci in caso di bassa patrimonializzazione.I vantaggi rispetto alle garanzie bancarieLe soluzioni offerte dal partner presentano benefici determinanti per molte PMI edili:? non generano segnalazioni in Centrale Rischi, trattandosi di strumenti assicurativi e non bancari? non richiedono cash collateral, preservando la liquidità aziendale? criteri di valutazione più flessibili, con possibilità di estensione ai soci? verifica digitale tramite QR Code, che garantisce trasparenza e rapidità operativa? riduzioni economiche fino al 10% sul valore della garanzia grazie alla gestione digitaleCommenta, così, l’accordo: "Negli anni della cessione dei crediti fiscali abbiamo supportato migliaia di imprese edilizie, osservando da vicino le difficoltà che il settore ha attraversato e continua ad affrontare. Oggi molte di queste aziende stanno ricostruendo il proprio modello operativo, passando dalle agevolazioni fiscali alle gare pubbliche, dai nuovi cantieri, alle vendite su carta., offrendo strumenti che consentano alle imprese di cogliere le opportunità del mercato senza compromettere i propri equilibri finanziari. La nostra priorità è garantire tempi certi e condizioni eque"."Assicurazioni.tech nasce come Broker specializzato nel ramo cauzioni e fidejussioni e negli anni ha sviluppato un modello in cui innovazione tecnologica e solidità tecnica convivono.Il nostro obiettivo, con Axiom Insurance Company JSC, è essere un partner affidabile nelle fasi più delicate dei progetti edilizi: dall’accesso alle gare alla tutela degli acquirenti nelle vendite su carta",Le imprese interessate possono richiedere tramite Finanza.tech una, finalizzata all’attivazione delle garanzie AXIOM con modalità agevolate. Per le imprese del circuito Finanza.tech, sono previste istruttorie semplificate grazie ai dati già disponibili sulla piattaforma, con un affiancamento dedicato finalizzato a garantire tempi certi e continuità commerciale del progetto edilizio.