Cucinelli, upgrade a Buy da Equita dopo debole performance e con forte momentum

Equita

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -ha alzato aper azione (+8% dai precedenti 104 euro) ilsu, casa di moda quotata su Euronext Milan, migliorando anche laa "" dopo la debole performance, supportati da continuo forte momentum, outlook supportive, valutazione a sconto rispetto alle medie storiche."Gli attuali livelli del titolo offrono a nostro avviso unper posizionamento del marchio, coerenza strategica, consistency delle performance, visibilità sulle crescite, con un momentum robusto e un newsflow che ci aspettiamo resti supportive", si legge nella ricerca.Gli analisti sottolineano che l'per il FY26, dove si conferma l'obiettivo di crescita intorno al 10% (a cambi pressoché costanti), supportato dall'ottimo andamento della campagna ordini P/E26 (già noto) e dall'accoglienza estremamente positiva per le pre-collezioni donna A/I26 appena presentate.Dopo +12% CAGR c.c. del fatturato del gruppo negli ultimi due anni - in un contesto di settore difficile - gli analisti pensano che una crescita simile possa essere replicata nel FY26. In particolare Brunello(ca. 35% del fatturato) dove il management ha indicato ancora ottime performance a cambi costanti. Eventuali risvolti legati alle accuse di aver violato le normative Europee sulle vendite in Russia appaiono sempre più improbabili essendo passati due mesi dallo scoppio della vicenda e non essendoci stato nessuno sviluppo giuridico nel frattempo.