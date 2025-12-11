Cucinelli, upgrade a Buy da Equita dopo debole performance e con forte momentum

(Teleborsa) - Equita
ha alzato a 112 euro
per azione (+8% dai precedenti 104 euro) il target price
su Brunello Cucinelli
, casa di moda quotata su Euronext Milan, migliorando anche la raccomandazione
a "Buy
" dopo la debole performance, supportati da continuo forte momentum, outlook supportive, valutazione a sconto rispetto alle medie storiche.
"Gli attuali livelli del titolo offrono a nostro avviso un punto di ingresso interessante su un equity story di qualità
per posizionamento del marchio, coerenza strategica, consistency delle performance, visibilità sulle crescite, con un momentum robusto e un newsflow che ci aspettiamo resti supportive", si legge nella ricerca.
Gli analisti sottolineano che l'outlook del management è sempre fortemente positivo e fiducioso
per il FY26, dove si conferma l'obiettivo di crescita intorno al 10% (a cambi pressoché costanti), supportato dall'ottimo andamento della campagna ordini P/E26 (già noto) e dall'accoglienza estremamente positiva per le pre-collezioni donna A/I26 appena presentate.
Dopo +12% CAGR c.c. del fatturato del gruppo negli ultimi due anni - in un contesto di settore difficile - gli analisti pensano che una crescita simile possa essere replicata nel FY26. In particolare Brunello si distingue per l'elevata esposizione al mercato USA
(ca. 35% del fatturato) dove il management ha indicato ancora ottime performance a cambi costanti. Eventuali risvolti legati alle accuse di aver violato le normative Europee sulle vendite in Russia appaiono sempre più improbabili essendo passati due mesi dallo scoppio della vicenda e non essendoci stato nessuno sviluppo giuridico nel frattempo.(Foto: © TEA / 123RF)