BasicNet, buyback per 395 mila euro

BasicNet

BasicNet

(Teleborsa) -, ha comunicato che dal 24 novembre al 1° dicembre 2025, haal prezzo medio di 6,943 euro, per unpari a, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.Come già comunicato, BasicNet ha ceduto ai blocchi 1.200.000 azioni al valore di 10 euro cadauna a parziale pagamento dell’acquisizione dei diritti sul marchio Woolrich® per l'Europa e del 100% di Woolrich Europe. A seguito di tali operazioni, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene 7.280.000 azioni pari al 13,481% del capitale sociale.A Piazza Affari, intanto, peggiora la performance di, con un ribasso dell'1,71%, portandosi a 6,9 euro.