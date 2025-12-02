Milano 15:21
BasicNet, buyback per 395 mila euro

Azioni proprie, Finanza
BasicNet, buyback per 395 mila euro
(Teleborsa) - BasicNet, ha comunicato che dal 24 novembre al 1° dicembre 2025, ha acquistato 57.000 azioni proprie al prezzo medio di 6,943 euro, per un controvalore pari a 395.770,95 euro, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.

Come già comunicato, BasicNet ha ceduto ai blocchi 1.200.000 azioni al valore di 10 euro cadauna a parziale pagamento dell’acquisizione dei diritti sul marchio Woolrich® per l'Europa e del 100% di Woolrich Europe. A seguito di tali operazioni, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene 7.280.000 azioni pari al 13,481% del capitale sociale.

A Piazza Affari, intanto, peggiora la performance di BasicNet, con un ribasso dell'1,71%, portandosi a 6,9 euro.
