Racing Force avvia la seconda tranche del buyback per 200.000 euro

Racing Force

Racing Force

(Teleborsa) -, società capogruppo di Racing Force Group quotata su Euronext Growth Milan e Parigi, specializzata in componenti di sicurezza per competizioni automobilistiche, ha annunciato in un comunicato, l'autorizzato dall’assemblea del 22 ottobre 2025.La tranche, coordinata in piena indipendenza da Equita SIM, si svolgerà dal 2 al 31 gennaio 2026 per une rientra nel programma complessivo valido entro 18 mesi (fino al 22 aprile 2027, salvo chiusura anticipata).Le finalità includono sostegno alla liquidità delle azioni, investimenti a medio-lungo termine, operazioni strategiche, supporto al Piano di Stock Grant 2023-2025 e futuri incentivi o operazioni straordinarie.Al 23 dicembre 2025 la società detiene 116.722 azioni proprie, pari allo 0,4262% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,79%.