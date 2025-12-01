A2A, buyback da oltre 2,77 milioni di euro

(Teleborsa) - A2A
, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 21 novembre
2025 in merito all'avvio del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 29 aprile 2025, ha reso noto di aver acquistato
tra il 24 e il 28 novembre 2025, complessivamente 1.188.980 azioni proprie
al prezzo medio unitario di 2,3337 euro, per un controvalore
pari a 2.774.675,79 euro
.
A seguito degli acquisti finora effettuati, A2A detiene in portafoglio 3.193.271 azioni proprie pari allo 0,1019% del capitale sociale.
In Borsa, giornata fiacca per l'Utility lombarda
, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,81%.