Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:15
25.424 -0,04%
Dow Jones 19:15
47.543 -0,36%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

A2A, buyback da oltre 2,77 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
A2A, buyback da oltre 2,77 milioni di euro
(Teleborsa) - A2A, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 21 novembre 2025 in merito all'avvio del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 29 aprile 2025, ha reso noto di aver acquistato tra il 24 e il 28 novembre 2025, complessivamente 1.188.980 azioni proprie al prezzo medio unitario di 2,3337 euro, per un controvalore pari a 2.774.675,79 euro.

A seguito degli acquisti finora effettuati, A2A detiene in portafoglio 3.193.271 azioni proprie pari allo 0,1019% del capitale sociale.

In Borsa, giornata fiacca per l'Utility lombarda, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,81%.



Condividi
```