Dazi, Trump: tariffa del 50% su beni Ue rinviata al 9 luglio

(Teleborsa) - Il presidenteha annunciato che prorogherà al 9 luglio laper l'imposizione didel 50% all'. La decisione è arrivata dopo un colloquio telefonico con la presidente della Commissione Ue,. "Abbiamo avuto una telefonata molto piacevole e ho accettato di spostarla", ha spiegato Trump ai giornalisti all'aeroporto di Morristown nel New Jersey, mentre tornava a Washington.La presidente von der Leyen in un post su X di ieri mattina (domenica 25 maggio) aveva dichiarato che "l'è pronta a far avanzare i colloqui con rapidità e decisione", ma che "per un buon accordo" ci vorrà "tempo fino al 9 luglio". È quella la data in cui era stata originariamente fissata la fine della pausa di 90 giorni imposta da Trump sui cosiddetti. L'UE infatti avrebbe dovuto applicare un dazio del 20% ma ha poi optato per una pausa temporanea abbassando l'aliquota al 10% fino al 9 luglio.L'ultimo annuncio di Trump invece riguarda ladi una tariffa più alta, pari al 50%, dal 1° a causa dell'nei. Secondo il presidente Usa, infatti, Bruxelles starebbe mirando a rallentare i negoziati e prendendo di mira le aziende statunitensi con azioni legali e regolamenti.Dopo l'annuncio di Trump, venerdì il responsabile commerciale dell'Unione,, ha avuto un colloquio telefonico con la sua controparte statunitense,. Un incontro che secondo quanto indicato da un portavoce della Commissione era in programma da tempo. Bloomberg riporta che i colloqui si stanno concentrando ora su ", nonché modalità per migliorare la sicurezza economica, investimenti reciproci, acquisti strategici e cooperazione sulle sfide globali".Sempre secondo Bloomberg, "la minaccia di dazi del 50% avanzata da Trump colpirebbedi merci tra Stati Uniti e Unione Europea, riducendo il prodotto interno lordo degli Stati Uniti di quasi lo 0,6% e aumentando i prezzi di oltre lo 0,3%".