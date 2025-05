Eventi e scadenze del 21 maggio 2025

Mercoledì 21/05/2025

(Teleborsa) -- Nona edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite- Palazzo dei Congressi, Roma - Grande appuntamento nazionale dedicato all'innovazione della PA e dei sistemi territoriali. Tema guida del Forum "Verso una PA aumentata. Persone, Tecnologie, Relazioni". Ci saranno numerosi ospiti del panorama nazionale ed internazionale e grande presenza del Governo. Tra gli ospiti, i Ministri Zangrillo, Pichetto Fratin, Piantedosi, Santanchè e i Sottosegretari Butti, Morelli e Barachini- Banff, Alberta - I ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali dei paesi G7 si riuniscono, sotto la presidenza canadese, per la ministeriale finanze. Partecipano il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il Presidente della BCE, Christine Lagarde e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE- Il Presidente Mattarella sarà a Bruxelles in visita alle Istituzioni dell'Unione Europea e incontrerà Ursula von der Leyen mercoledì 21- Venezia - 3ª edizione dell'evento internazionale che riunisce i principali operatori globali dell'economia dello spazio e dei settori tecnologici emergenti. Oltre 360 espositori del settore aerospazio provenienti da 22 Paesi e oltre 3.000 addetti ai lavori. Saranno presenti, tra gli altri, il presidente Regione Veneto, il ministro Crosetto, il Presidente e il DG dell'Agenzia Spaziale Italiana ASI- Bruxelles - La 60ª sessione del Consiglio dello Spazio economico europeo ("SEE") sarà presieduta da Michal Baranowski, sottosegretario di Stato al ministero dello Sviluppo economico e della tecnologia della Polonia, in rappresentanza della presidenza del Consiglio dell'Unione europea- Bruxelles - La riunione sarà copresieduta dall'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas e dal ministro delle Relazioni esterne dell'Angola Tete António, presidente del Consiglio esecutivo dell'UA. I ministri si riuniranno per la terza volta per fare il punto sui progressi compiuti dopo il sesto vertice UE-UA, tenutosi nel febbraio 2022- Palazzo Wedekind, Roma - 2ª edizione degli Stati Generali che si aprirà alle ore 10.30 con la presentazione dei risultati raggiunti dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli nell'anno 2024. Seguiranno tre sessioni incentrate su specifiche tematiche ciascuna dedicata a un ambito di interesse dell'Agenzia08:15 -- La Commissione Difesa svolge l'audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, sulle linee generali dell'incarico ricoperto10:00 -- Pubblicazione della Revisione della stabilità finanziaria della BCE - maggio 202510:00 -- Comitato Esecutivo10:30 -- EY wavespace di Roma - Durante l'incontro saranno presentati gli scenari macroeconomici globali, europei e italiani, a cura di Oxford Economics ed EY. Seguirà una tavola rotonda con rappresentanti del mondo dell'impresa per approfondire come le organizzazioni stanno affrontando questa fase di profondi cambiamenti11:00 -- L'evento "Protezionismo e sfide globali: quali impatti per l'industria italiana?" si svolge presso la Sala Convegni Intesa Sanpaolo a Piazza Belgioioso, Milano. Interventi, tra gli altri, di Gregorio De Felice (Chief Economist e Responsabile Research Department, Intesa Sanpaolo) e Alessandra Lanza (Senior Partner Prometeia)11:00 -- Palazzo Montecitorio - Il Presidente dell'ISTAT, Francesco Maria Chelli, presenta il "Rapporto Annuale 2025. La situazione del Paese". La 36ª edizione del Rapporto esamina i cambiamenti economici, demografici e sociali che hanno interessato il Paese nell'anno appena trascorso. Saluti del questore Paolo Trancassini14:00 -- Palazzo dei Congressi, Roma - Il seminario sarà l'evento di lancio dell'HOUSE ORGAN dell'Istituto. Intervengono, tra gli altri, Gabriele Fava (Presidente INPS) e Valeria Vittimberga (Direttore Generale INPS)16:15 -- Comunicazioni in Aula, del Governo in ordine alla revisione degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per il Governo interviene il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e per il PNRR, Tommaso Foti17:00 -- Palazzo Sciarra, Roma - 9° Simposio del ciclo "Simposi FondAzioneRoma" dal tema "La sicurezza tra realtà, percezione ed aspettative dei cittadini", un confronto tra rappresentanti delle istituzioni, della giustizia e del mondo imprenditoriale, sul tema della sicurezza in Italia. Interverranno il ministro Piantedosi, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma, Amato, il Presidente del COPASIR, Guerini e il Presidente di FS Security, Gruppo Ferrovie dello Stato, Iannicelli- Appuntamento: Data per il pagamento dei dividendi deliberati dall’Assemblea dei Soci- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Data per il pagamento dei dividendi deliberati dall’Assemblea Ordinaria- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2024, nonché la destinazione degli utili - (unica convocazione)- Risultati di periodo