UBS Global Family Office Report 2025: occhi puntati sulla guerra commerciale globale

(Teleborsa) - Una guerra commerciale a livello globale è il principale rischio per gli investimenti da parte dei family office nel 2025, seguita da un considerevole conflitto geopolitico e un'inflazione maggiore. Per proteggere i propri portafogli, i family office stanno adottando strategie di hedging quali gestione attiva, hedge fund e, tramite un approccio selettivo, anche i metalli preziosi. A livello regionale, l'asset allocation è orientata prevalentemente verso il Nord America e l'Europa occidentale, tanto che alcuni family office hanno aumentato la loro esposizione ad azioni e obbligazioni dei mercati sviluppati, dal momento che sono alla ricerca di opportunità liquide per la crescita del capitale e la generazione di rendimento in un contesto volatile. Queste le principali evidenze che emergono dalIl report raccoglie gliL'indagine presenta un patrimonio netto medio rilevato pari ae family office che gestiscono in mediaconfermandosi come l'analisi più completa e autorevole di questo importante gruppo di investitori. La survey condotta copre il periodo dal 22 gennaio al 4 aprile 2025."In un contesto caratterizzato da crescente volatilità, timori di recessione a livello globale e dopo un sell-off dei mercati pressoché senza precedenti registrati all'inizio di aprile, il nostro ultimo report ci ricorda che i family office di tutto il mondo puntano innanzitutto su un approccio stabile e a lungo termine, concentrandosi sulla conservazione del patrimonio per le generazioni future – ha affermato–. Sebbene la survey sia stata condotta principalmente nel primo trimestre, i family office erano già pienamente consapevoli delle sfide poste dalla guerra commerciale mondiale, tanto che l'hanno identificata come il rischio maggiore di quest'anno. Tuttavia, nelle interviste condotte a seguito delle turbolenze di mercato che hanno caratterizzato l'inizio di aprile, gli intervistati hanno ribadito la loro strategia, incentrata su un'asset allocation diversificata e capace di navigare tutte le condizioni di mercato"."Siamo lieti di poter affermare che la portata del nostro set di dati ci ha permesso di condurre un'analisi regionale più approfondita che mai – ha dichiarato–. Sebbene il contesto macroeconomico e politico globale continui a essere caratterizzato da rapidi cambiamenti e da un elevato grado di incertezza, la survey offre indicazioni su ciò che possiamo aspettarci nei prossimi cinque anni. E, soprattutto, delinea un quadro chiaro delle priorità, delle strategie e delle preoccupazioni dei family office a livello globale"."In un periodo caratterizzato dall'incertezza data dalla guerra commerciale in atto, i family office italiani – ha affermato– continuano a guardare al futuro con una strategia volta alla stabilità, concentrandosi su asset class tradizionali e mercati sviluppati. Anche in Italia, l'obiettivo principale resta preservare e accrescere il patrimonio familiare, attraverso una solida diversificazione e un'attenzione crescente alle opportunità che potrebbero influire positivamente sul patrimonio. In questo scenario, la nostra esperienza nella gestione patrimoniale diventa fondamentale, soprattutto in momenti cruciali come il passaggio generazionale".Quando è stato chiesto loro quali siano le minacce al raggiungimento dei loro obiettivi finanziari nei prossimi 12 mesi, oltre due terzi (70%) dei family office hanno indicato la guerra commerciale. Il secondo motivo di preoccupazione, per oltre la metà degli intervistati (52%), è rappresentato da un grave conflitto geopolitico, seguito da un'inflazione maggiore. Guardando ai prossimi cinque anni, la percentuale di coloro che temono un grande conflitto geopolitico sale al 61%, mentre il 53% è preoccupato per una possibile recessione globale causate da gravi dispute commerciali. Secondo il sondaggio, il 50% dei family office era preoccupato per una crisi del debito, consapevole dei pericoli rappresentati dall'indebitamento pubblico. Nonostante i timori, quando è stato condotto il sondaggio, il 59% dei family office prevedeva di mantenere nel 2025 lo stesso livello di rischio in portafoglio del 2024, rimanendo fedeli ai propri obiettivi d'investimento. Tuttavia, il 38% ha evidenziato la difficoltà nell'identificare una strategia efficace nella gestione dei rischi di portafoglio, mentre il 29% ha sottolineato l'imprevedibilità degli asset di sicurezza a causa di fattori quali l'instabilità delle correlazioni di mercato. Di conseguenza il 40% ritiene che il modo più efficace per incrementare la diversificazione del portafoglio sia fare affidamento sulla selezione dei gestori e/o sulla gestione attiva, seguito dagli hedge fund (31%). Quasi la stessa percentuale di intervistati sta aumentando l'esposizione agli asset illiquidi (27%) e oltre un quarto (26%) sta utilizzando gli investimenti nel reddito fisso di alta qualità e a breve durata. I metalli preziosi, utilizzati da quasi un quinto degli intervistati a livello globale (19%), hanno registrato l'incremento maggiore rispetto all'anno precedente, con il 21% che anticipa un aumento significativo o moderato della propria allocation nei prossimi cinque anni.In un periodo di instabilità per il commercio e l'economia globale, è in corso un cambiamento nell'allocazione strategica degli asset.. Alcuni family office stanno incrementando le loro esposizioni alle azioni e alle obbligazioni dei mercati sviluppati, alla ricerca di opportunità liquide che consentano di ottenere una crescita del capitale e un rendimento in un contesto volatile. Sono sempre più numerose le opportunità che offrono accesso a trend di crescita secolari nei mercati azionari pubblici, che fino a pochi anni fa erano per lo più limitati al private equity, spaziando dai titoli legati all'intelligenza artificiale generativa a quelli dei settori dell'energia, delle risorse e della longevità. Lesono salite in media al 26% nel 2024 e i family office che prevedono modifiche nel 2025 intendono incrementarle ulteriormente fino al 29%. Guardando ai prossimi cinque anni, quasi la metà (46%) dei family office prevede un aumento significativo o moderato della propria esposizione azionaria nei mercati sviluppati. Al contrario, meno di un quarto degli intervistati (23%) intende fare lo stesso con i propri investimenti a reddito fisso nei mercati sviluppati. A seguito di un lungo periodo di rendimenti deludenti, durante il quale la crescita economica non si è tradotta in rendimenti sui mercati azionari, i family office di Stati Uniti ed Europa sono più cauti nei confronti dei mercati emergenti rispetto ai loro pari dell'Asia-Pacifico, dell'America Latina e del Medio Oriente. A livello globale, nel 2024 i family office hanno allocato solo il 4% in azioni e il 3% in obbligazioni dei mercati in via di sviluppo, ma è molto probabile che aumentino la loro esposizione a India e Cina nei prossimi dodici mesi. Per quanto riguarda le barriere agli investimenti in queste regioni, le preoccupazioni geopolitiche sono state citate con maggiore frequenza (56%), insieme all'incertezza politica e/o al rischio di default sovrano (55%). Tuttavia, anche la svalutazione della moneta e/o l'inflazione (48%) e l'incertezza giuridica/la mancanza di regolamentazione (51%) si sono rivelate deterrenti quasi altrettanto importanti. Mentre i family office stanno riducendo leggermente l'esposizione ai private equity, gli investimenti sui mercati privati sono rimasti relativamente elevati nel 2024, attestandosi al 21%. Tuttavia, coloro che intendono apportare modifiche agli investimenti nel 2025 prevedono di ridurre tale quota in mediaal 18% – con le riduzioni principalmente guidate da investimenti diretti – poiché la debolezza dei mercati dei capitali e il rallentamento dell'attività di acquisizione frenano le exit in portafoglio, mentre l'aumento dei tassi rende il finanziamento più costoso. Proseguendo il trend degli ultimi anni, Nord America (53%) e Europa occidentale (26%) restano le destinazioni preferite per gli investimenti, con circa quattro quinti del patrimonio totale. Le allocationnell'Asia-Pacifico (esclusa la Cina) e in Cina sono scese leggermente al 7% ciascuna.In un momento in cui è in corso il più grande trasferimento di ricchezza della storia, poco più della metà (53%) dei family office a livello globale dispone di piani di successione patrimoniale per i membri della famiglia. Gli altri, tuttavia, non hanno ancora agito, principalmente perché i beneficiari effettivi ritengono di avere tutto il tempo necessario per farlo (il 29% dei family office senza un piano di successione lo ha dichiarato). Oltre un quinto (21%) ha dichiarato che i beneficiari effettivi non hanno ancora deciso come suddividere il proprio patrimonio, mentre quasi la stessa percentuale (18%) indica che i proprietari effettivi non hanno avuto il tempo di discuterne. Nei casi in cui le famiglie dispongono di piani di successione, secondo quasi due terzi (64%) degli intervistati la sfida principale rimane quella di garantire il trasferimento del patrimonio nel modo fiscalmente più efficiente. Più di quattro su dieci (43%) ritengono che preparare la generazione successiva a gestire responsabilmente il patrimonio in linea con gli obiettivi della famiglia rappresenti un'altra grande sfida, mentre solo il 26% coinvolge la generazione successiva nella pianificazione successoria sin dall'inizio.