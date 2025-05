Bitcoin, nuovo massimo storico: una base da cui partire

(Teleborsa) - Il Bitcoin ha aggiornato nuovi record superando nella notte la soglia dei 110 mila dollari e arrivando a toccare un top a 111.864 dollari. Livelli mai visti che secondo, crypto markets analyst di eToro, "questo potrebbe essere solo l'inizio di qualcosa di molto più grande".La criptovaluta si muovesostenuta anche dell'ottimismo tra gli investitori per il disegno di legge all'esame del Senato americano, che potrebbe portare chiarezza sull'uso delle valute digitali.Per, questa volta il contesto è radicalmente diverso rispetto al passato. Non si tratta più di un’impennata legata alla speculazione: è la conseguenza di una trasformazione strutturale in atto all’interno del sistema finanziario globale. "In questo momento Bitcoin. Investitori istituzionali, ETF spot e grandi provider di pagamento stanno contribuendo a costruire un’infrastruttura solida che ancora una volta rafforza il ruolo di Bitcoin come asset strategico, dichiara l'analista. Dietro questa evoluzione c’è un chiaro segnale politico ed economico: gli Stati Uniti stanno abbracciando le criptovalute e gli asset digitali come parte integrante della loro visione finanziaria di lungo termine. Le recenti aperture da parte delle autorità statunitensi dimostrano una volontà di regolamentare e integrare il settore in modo sistemico"."Questo massimo storico. È il riflesso di una maturazione del mercato e di una nuova consapevolezza istituzionale. Anche figure da sempre scettiche come Jamie Dimon stanno iniziando a rivedere le proprie posizioni, ha concluso Demuth. La nuova fase del mondo crypto è appena iniziata e sarà definita da visione strategica, legittimazione istituzionale e infrastrutture globali".Per"la risalita di Bitcoin ai suoi precedenti massimi storici è strettamente legata a una, attratti in particolare dalle società che detengono riserve in Bitcoin,. Con l'aumento del debito sovrano a livello globale, gli investitori si orientano sempre più verso asset considerati riserve di valore, come l’oro e, più recentemente, Bitcoin. Un esempio emblematico è quello del Giappone, dove l’azienda Metaplanet ha adottato una strategia di tesoreria in Bitcoin nell’aprile 2024 e oggi è il titolo con la migliore performance all’interno dell’indice Topix (Tokyo Stock Price Index), proprio grazie a questi sviluppi".Questo trend, prosegue l'analista, "suggerisce, in un contesto globale in cui il debito pubblico continua a crescere. Portiamo ad esempio nuovamente il Giappone, il cui rendimento a 30 anni ha recentemente toccato un nuovo massimo storico sollevando preoccupazioni sulla sostenibilità del debito fiscale giapponese; ma sono diverse le aree del mondo dove il debito sovrano è a livelli record in continuo aumento. Tra questi, figura il debito degli Stati Uniti che dall’anno della Pandemia è aumentato in media del 7,5% l'anno: un tasso di crescita difficilmente superabile con la sola crescita del PIL reale, tanto più che il PIL statunitense ha addirittura registrato una contrazione nel primo trimestre del 2025 e i rischi di recessione sono in aumento. Non sorprende quindi che i mercati finanziari stiano valutando sempre più la possibilità di un default sovrano e l'ultimo declassamento del rating da parte di Moody's ne è un chiaro segnale".In questo contesto, gli asset rifugio si trovano in una situazione potenzialmente vantaggiosa, e. Questo accade per diverse ragioni.Innanzitutto, spiega Dragosch, sebbene l’oro tenda ad avere una correlazione minore con le azioni statunitensi nel lungo periodo, Bitcoin, rispetto all’oro, presenta una correlazione strutturalmente più bassa con i titoli di Stato americani. In secondo luogo, Bitcoin si comporta meglio dell'oro nei giorni di ribasso dei Treasury USA, ossia quando i titoli del Tesoro USA registrano una performance negativa. In altre parole, Bitcoin tende a essere una copertura migliore contro i rischi obbligazionari rispetto all'oro, un aspetto importante che ancora sfugge alla maggior parte degli investitori tradizionali.Poiché Bitcoin è un bene immutabile e scarso è possibile dimostrare che il bitcoin può fungere da “assicurazione di portafoglio” contro un paniere di obbligazioni sovrane. Sulla base dell'attuale probabilità di default dei titoli sovrani del G20, il “valore equo” del Bitcoin sarebbe già superiore a 200.000 dollari - questo dato dovrebbe servire come linea guida approssimativa su dove Bitcoin potrebbe essere scambiato se i rischi sovrani dovessero diventare ancora più prevalenti.Sempre più investitori, sottolinea l'analista, si stanno rendendo conto che gli asset alternativi come Bitcoin, indipendenti dal sistema finanziario tradizionale, stanno diventando importanti per la diversificazione dei portafogli, soprattutto perché gli asset statunitensi sono diventati meno favorevoli e le valutazioni dei tradizionali asset reali come l’oro sono diventate sempre più sopravvalutate.Inoltre, conclude, "Bitcoin tende a trarre vantaggio dal deprezzamento del dollaro USA e questo perché il deprezzamento del dollaro tende a portare un'espansione dell'offerta di moneta globale. L’offerta di moneta a livello globale ha appena toccato un nuovo massimo storico – un fattore macroeconomico che gioca a favore degli asset scarsi come il bitcoin, probabilmente il miglior barometro del processo di svalutazione monetaria globale, che appare sempre più probabile in un contesto di elevati livelli di debito sovrano".