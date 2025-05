Bitcoin resta vicino al nuovo record storico: proseguono afflussi

(Teleborsa) - Ilresta vicinissimo ai, toccati ieri poco sotto iLa criptovaluta, che oggi quota sulla parità a 110.500, ha toccato un picco di 111.778 dollari nella giornata di ieri e conserva. Il Bicoin era già salito molto in autunno, in concomitanza con l'elezione di Donald Trump alla casa Bianca e infatti rispetto a maggio 2024, il rialzo supera il 61%.A sostenere il Bitcoin, come forma dipresente nei portafogli degli, concorrono le tensioni commerciali fra USA e Cina, non completamente dipanate dall'accordo siglato qualche settimana fa, e le, specie dopo il declassamento annunciato da Moody's la scorsa settimana.Ad alimentare il rally del Bitcoin hanno contribuito, testimonianza dell'avversione al rischio degli investitori, che hanno favorito l'afflusso di capitali verso asset alternativi. In effetti, glihanno registratonegli ultimi mesi.Da segnalare anche l'impatto psicologico dell'a partire da questa settimana e la, CEO di JP Morgan Chase, il quale ha annunciato che la banca permetterà ai propri clienti di acquistare Bitcoin.A sostenere le criptovalute concorre poi lavoluta dall'Amministrazione Trump. Proprio questa settimana, ilsulle criptovalute, che disciplina le stablecoin, ed il Presidente Trump ha affermato di voler vedere la regolamentazione delle criptovalute sulla sua scrivania in attesa della firma entro agosto."Uno dei principaliè stato l’avanzamento del disegno di legge(Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins), approvato questa settimana al Senato con un forte sostegno bipartisan (66 voti favorevoli contro 32)", spiega, Investment Analyst di, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali."Il provvedimento - prosegue l'esperto - propone unatteso da tempo, imponendo agli emittenti di mantenerein asset liquidi, rispettare le(AML) e adottare. Questo progresso ha infuso nuova fiducia negli investitori, segnalando che finalmente l’incertezza normativa nel settore degli asset digitali sta ottenendo risposte concrete a livello federale".