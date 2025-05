PMI, Cataldi (Commercialisti): "Incentivare temporary management"

(Teleborsa) -I ai soggetti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. La misura consentirebbe alle imprese di avvalersi dell’expertise di professionistiche le supportino nel superamento di situazioni di momentanea difficoltà e sarebbe utile per facilitarne il ricambio generazionale". Lo afferma Fpresidente dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.“Come è noto, leun impatto rilevante sul prodotto interno lordo, contribuendo in maniera determinante alla crescita economica italiana anche attraverso la creazione di posti di lavoro e la tutela del Made in Italy”, rimarca Cataldi. "Ma oggi queste realtà sono chiamate a rispondere a sfide complesse non solo dettate dalle contingenze attuali, per esempio in materia di diffusione dell’IA; un altro fattore di rischio per la sopravvivenza delleSecondo i dati dell’Osservatorio AUB (AIDAF-Unicredit-Bocconi),I dati dicono anche che, tra le aziende familiari, solo il 30% riesce a mantenere la continuità aziendalenella seconda generazione, riducendosi ulteriormente al 13% alla terza generazione. “Alla luce di questi dati – sottolinea Roberto Bonomo, consigliere di giunta dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti e delegato ai rapporti con le imprese - si evince che queste situazioni di temporanea difficoltà rendono necessaria la presenza di professionisti specifici che sappiano orientare, in maniera virtuosa ed efficace, l’operato delle nuove governance di queste imprese. Il sostegno alla managerialità delle PMI in questo passaggio diventa, quindi, una misura fondamentale per tutelarne l’attività e, per estensione, per garantire la tenuta del sistema produttivo italiano”.Su questo tema,, deputata di Fratelli d’Italia e componente della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) alla Camera dei deputati, con la quale è stato avviato nei mesi scorsi un confronto costruttivo sul tema, finalizzato alla traduzione normativa di una proposta di buon senso che sosterrebbe concretamente la managerialità delle PMI, con importanti riflessi positivi sul tessuto produttivo italiano.Molte imprese si trovano ad affrontare fasi critiche (riorganizzazioni, rilanci strategici, passaggi generazionali) senza avere figure manageriali interne in grado di guidarle in modo efficace”, ha affermato Giorgianni a margine dell’incontro con il presidente UNGDCEC Cataldi e il consigliere Bonomo: