AI Act si o no? Il parere degli esperti

(Teleborsa) - L'intelligenza artificiale sta rapidamente ridefinendo ogni aspetto della nostra società, e le stime più autorevoli prevedono che l'80% dei lavori nel prossimo futuro subiranno cambiamenti più o meno importanti per via dell'AI. Ultimamente si usa dire "", e vista questa crescente pervasività e la capacità, per ora solo potenziale, di generare cambiamenti dirompenti nel nostro stile di vita, è emersa la necessità diconsolide. L'AI Act è la prima legge al mondo sull'intelligenza artificiale, ed attualmente è anche allo stesso tempo la più completa e la più complessa. Con queste premesse si è svolto l'incontro "" organizzato da IAB Italia in collaborazione con la startup Fintech Altermaind e lo studio legale PedersoliGattai.L'AI Act è quindi un problema? Abbiamo unche può frenare la ricerca di nuovi modelli a livello europeo? Secondo l'avvocato, partner dello studio PedersoliGattai, l'attuale regolamentazione è tendenzialmente positiva: "l'AI Act può essere uno strumento per andare a valorizzare quelle che sono le implementazioni della tecnologia adelle persone. Lo abbiamo visto sia sotto un profilo di terzo settore, con Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation, che ha proprio illustrato la necessità di andare ad educare in maniera consapevole sul tema. Allo stesso modo, nell'ambito della tecnologia finanziaria, quindi del Fintech, l'implementazione di sistemi di intelligenza artificiale richiede comunque in maniera positiva una normativa che possa andare a far spiccare quelli che sono gli".Se l'aspetto legale sembra quindi positivo, anche secondo gli operatori del settore tecnologico laè sicuramente, ma anche nel caso dell'AI Act ci sono alcuni aspetti a cui prestare particolare attenzione, come sostiene Filipe Teixeira, CEO della startup Fintech Altermaind: ". Credo che siamo arrivati tutti alla conclusione che l'intelligenza artificiale sia una tecnologia dirompente, che progredisce con una velocità incredibile. Il volume di innovazione è talmente ampio per la nostra società, in continuo cambiamento, che mettere nelleo delle aziende questa tecnologia senza normarla minimamente. La vera domanda è:".Il mondo legale e il mondo tech sono quindi d'accordo sulla necessità della normativa, ma quali sono i punti su cui prestare più attenzione? Secondo Teixeira il più importante è relativo alla: "Quello che è fondamentale per le aziende è capire cosa cambia con l'AI generativa, non solo da un punto di vista tecnologico, non solo da un punto di vista normativo, ma anche relativamente l modello operativo ed alla formazione delle risorse umane. Bisogna partire dai concetti più semplici, dalle basi del, per capire come si parla con una macchina; grazie all'AI(ad un input corrisponde un output, come nella programmazione) ma relazionale, è come avere un nuovo collega, che è un collega basato sull'AI. Facendo questo passo, e dopo mettendone in sicurezza l'utilizzo, in regola con quello che è richiesto dall'Unione Europea, dall'AI Act, da tutte le normative già in vigore, potremo avere un'innovazione realmente scalabile in sicurezza all'interno delle aziende".