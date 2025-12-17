Fed, Waller: tassi ancora sopra il neutrale, ma c’è spazio per nuovi tagli nel 2026

(Teleborsa) - Irestano al di sopra del livello teorico neutrale, ma c’è ancora margine per un ulteriore allentamento, mentre l’inflazione sopra il target dovrebbe rientrare nei prossimi mesi. Lo ha affermato il governatore della Federal Reserve,, in un’intervista a CNBC, spiegando che il tasso obiettivo della Fed è "forse di 50-100 punti base sopra il neutrale" e che "c’è ancora spazio per ridurli".Learrivano dopo il taglio dei tassi di un quarto di punto deciso la scorsa settimana, che ha portato il range al 3,50%-3,75%, motivato dal sostegno alnonostante pressioni inflazionistiche ancora rigide ma stabili. Waller ha definito il"molto debole", aggiungendo che la crescita deipotrebbe essere rivista verso livelli prossimi allo zero.Sul fronte dei, il governatore ha escluso una riaccelerazione dell’nel 2026, sostenendo che eventuali dazi avranno solo un effetto una tantum.Waller ha poi affermato che sottolineerà "assolutamente" l'importanza dell'della banca centrale al presidente, durante il colloquio che avrà questa settimana. "Ho dedicato 20 anni della mia vita a studiare l'indipendenza delle banche centrali e la sua importanza", ha spiegato il governatore, dicendo di avere "una lunga documentazione a riguardo" su questo tema.Waller è indicato come uno dei cinque finalisti per la successione aalla presidenza della Federal Reserve, il cui mandato scade a maggio.