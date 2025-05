Buongiorno dalla Borsa 21 maggio 2025 - [video]

Dow Jones

che scende a 42.677,24 punti, con uno scarto percentuale dello 0,27%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,37%, chiudendo a 21.367,37 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,61% e archivia la seduta a 37.299 punti.conclude in progresso dello 0,46%, archiviando la sessione a 10.296 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,25%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,15%; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,29%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,90% sul precedente. Bene, con un rialzo del 2,64%.Nel Regno Unito, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 3,5%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa dell'Indice IFO della Germania, in previsione domani. È previsto sempre domani dal Giappone l'annuncio degli Ordini macchinari core.