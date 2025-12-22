Cube Labs, rinnovata la partnership con l'Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi

Cube Labs

(Teleborsa) -, venture builder italiano nel settore delle tecnologie sanitarie quotato su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, ha, il principale consorzio interuniversitario di ricerca italiano nel campo delle Scienze della Vita, cui aderiscono 23 atenei pubblici e oltre 700 ricercatori, nel solco di una collaborazione strategica avviata nel 2017L'accordo, di durata quadriennale, è finalizzato allo sviluppo di attività congiunte di trasferimento tecnologico nel settore delle Scienze della Vita, con particolare riferimento al rafforzamento delle società spin-off già costituite congiuntamente e allaa partire da risultati scientifici di elevato potenziale applicativo. In particolare, Cube Labs vanterà un diritto di prelazione sui progetti di ricerca generati all'interno dell'ecosistema INBB"Il rinnovo della partnership con il Consorzio INBB conferma la solidità di una collaborazione strategica che, nel corso degli anni, ha dimostrato di generare valore concreto nel trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca al mercato - ha commentato il- Questo accordo rafforza ulteriormente il posizionamento di Cube Labs come piattaforma di riferimento per lo sviluppo e la valorizzazione dell'innovazione scientifica nel settore Life Science".La titolarità dei risultati delle attività congiunte, anche ai fini della valorizzazione economica delle ricerche svolte e delle iniziative di trasferimento, nonché la relativa proprietà intellettuale, saranno regolamentate negli